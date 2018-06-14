С чем носить модные кроссовки летом 2018: пять крутых образов

С ярким платьем

Платье Diane von Furstenberg, от 23 600 руб. ; кроссовки Stella McCartney, от 35 540 руб. ;

сумка Nico Giani, от 20 600 руб. ; очки Jimmy Choo, от 31 400 руб. Платья или сарафаны в сочетании с объемными кроссовками — изящный и удобный аутфит, в котором можно отправиться на прогулку по городу. Очки в трендовой оправе и вместительная сумка дополнят образ. Очки — одна из главных составляющих летнего образа. Чтобы в то же время не отстать от моды, подберите трендовую оправу в интернет-магазине «Очки Оправы». Здесь представлены лучшие модели отличного качества и по привлекательной цене.

Очки Prius​, «Очки Оправы», цена: от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Очки Prius​, «Очки Оправы», цена: от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 С шортами

Блуза Caroline Constas, от 25 000 руб. ; кроссовки Karhu, от 7 000 руб. ;

шорты Stella McCartney, от 25 190 руб. ; сумка Nanushka, от 27 400 руб. Шорты — главная вещь летнего сезона (особенно если это зауженные джинсовые или свободные хлопковые модели). Носим их в комплекте с модными кроссовками и объемной блузой. Сочетайте их со свободными блузами от магазина одежды Sportalm. Оригинальные модели расскажут о вашей индивидуальности и неординарном чувстве стиля.

Блуза «Рэйт», Sportalm, цена: от 15 300 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Блуза «Майя», Sportalm, цена: от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 С сарафаном в бельевом стиле

Платье Fleur du Mal, от 49 900 руб. ; джинсовка Ganni, от 35 600 руб. ;

кроссовки Gucci, от 46 300 руб. ; очки Karen Walker, от 15 800 руб. Обращаем внимание на ведущие бренды — Gucci, Balenciaga, Vetements — и учимся у них! Дизайнеры марок легко воплощают самые экстравагантные задумки в жизнь и подсказывают нам, как сделать что-то подобное в повседневной жизни. Легкое платье в актуальном пижамном стиле, модные кроссовки и укороченная джинсовка — такой подиумный образ без проблем можно использовать для вечернего выхода. Платья в бельевом стиле сейчас на пике популярности, такие модели подчеркивают женственность и хрупкость. Для жаркого лета отлично подойдут легкие летящие платья с кружевом от бутика дизайнерской одежды Michal Negrin.

Платье Michal Negrin, цена: от 27 900 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье Michal Negrin, цена: от 27 900 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 С юбкой миди

Юбка Maje, от 15 800 руб. ; кроп-топ Le Kasha, от 25 700 руб. ; сумка Fendi, от 244 000 руб. ;

кроссовки Dsquared2, от 41 000 руб. Образ для любителей геометрии и непринужденной пляжной эстетики — юбка миди свободного кроя, кроссовки в расцветке колорблок, кроп-топ и сумка с декором в качестве главного акцента. Удобный вариант для города, пляжа и даже для работы, если накинуть на плечи блейзер. Ваш образ дополнят комфортные кроссовки от магазина обуви и аксессуаров Corsocomo.

Кроссовки Corsocomo, цена: 2 900 руб.

со скидкой 51%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Кроссовки Corsocomo, цена: 3 400 руб.

со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-03-46 С белыми брюками

Джинсовка SJYP, от 38 600 руб. ; кроссовки Puma, от 6 900 руб. ; футболка Moncler, от 37 100 руб. ;

брюки Derek Lam, от 39 500 руб. Если вы не питаете страсти к юбкам и платьям, вам подойдут белые брюки, светлая футболка с авангардным принтом и асимметричная джинсовка. Идеальную компанию этим вещам составят кроссовки на высокой платформе. Такой стиль предполагает нестандартные кроссовки, которые с первого взгляда приковывают к себе внимание. Стоит присмотреться, например, к кожаным кроссовкам комбинированного цвета и декором из разноцветной кожи от Milano Moda.

Кроссовки кожаные в Milano Moda, цена: от 23 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Кроссовки кожаные в Milano Moda, цена: от 11 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Узнайте больше про тренды лета-2018:

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