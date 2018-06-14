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Два в одном: Элизабет Олсен вышла в свет в строгом платье со смелым декольте
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Два в одном: Элизабет Олсен вышла в свет в строгом платье со смелым декольте 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Для первого ежегодного благотворительного гала-концерта Environmental Media Association в Лос-Анджелесе, Элизабет выбрала весьма смелый, и в то же время достаточно сдержанный и элегантный наряд — идеальна комбинация.
Актриса вышла к фотографам в черном миди-платье 'Marceau' из весенней коллекции французского бренда Altuzarra. Несмотря на невысокий рост знаменитости, спорная длина платья не «укоротила» Элизабет, а приталенный силуэт наряда выгодно подчеркнул формы Олсен.
Чтобы не перегружать образ, актриса дополнила платье только туфлями в тон.
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Женский форум
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