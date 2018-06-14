Не надо стесняться: 5 ярких летних мейков на все случаи жизни

Максимально яркие стрелки

Стрелки захватили бьюти-мир уже давно, но в этом году они стали настоящим манифестом самовыражения. Джеймс советует выбирать сочные летние оттенки и рисовать линии любой толщины.

Двигайтесь от внутреннего уголка глаз к внешнему и выводите свой идеальный кончик стрелки. Вы можете несколько раз проводить линию по уже существующей, делая ее еще ярче и насыщенней. Для драматичного эффекта в стиле глэм-рок предварительно осторожно подведите глаза черным карандашом, интенсивно прокрашивая пространство между верхними ресницами. Чтобы сделать макияж еще более интересным, Джеймс советует нарисовать сразу два кончика стрелочки: цветным карандашом и черным, проведя черный к складке верхнего века. Мохнатые реснички-паучьи лапки сделают ваш образ суперстильным.

Усилить яркие стрелки можно при помощи тренда родом из детства — причудливых рисунков на лице и теле. Звездочки, сердечки, геометрические фигуры и даже ушки кошечки — ты сама решаешь, какое послание миру оставить на сегодня. Рита Ора предпочла беспроигрышное сочетание желтого и черного и минималистичные звездочки с кружочками, которые отлично смотрятся на загорелой коже.

Урок истории

Жаркий Египет и знаменитая Клеопатра — один из самых любимых бьюти-образов и, как известно, классика никогда не выходит из моды. Яркий макияж глаз в стиле Древнего Египта — то, что нужно для вечеринки.

Матовая кожа без эффекта сияния — одна из основ этого мейка, по мнению Джеймса. Если вы еще не успели загореть, не отчаивайтесь и не бегите в солярий, просто используйте матирующую пудру на два оттенка темнее, аккуратно распределяя ее по всему лицу или смешивая с легким тональным кремом. Знаковые стрелки выглядят пугающе сложными лишь на фото. На деле, создать их совсем не трудно. Тщательно прокрасьте межресничный контур, нарисуйте кошачью стрелку, при этом, выводя ее за границу внутреннего уголка глаз. Нарисуйте идентичную стрелку на нижнем веке, соединив ее с первоначальной стрелкой, но оставляя пространство между ними. Закрасьте его при помощи белого карандаша. Складку верхнего века подчеркните стрелкой, выводя ее по направлению к брови и соединив с основной стрелкой на верхнем веке. Не забудьте снова оставить пространство между основной стрелкой и линией на складке верхнего века. Закрась промежуток ярко-синим карандашом. Осторожно прокрась ресницы, а бровям придай прямую форму для дерзкого взгляда в стиле настоящей восточной drama queen. Губы оставьте нейтральными и используйте нюдовую помаду или оттенок пыльной розы.

Больше цвета

Буйство красок — наш девиз. Джеймс Моллоу использовал практически один бьюти-продукт для этого сумасшедшего макияжа. Нанесите максимально легкий тональный крем, мусс или вовсе используйте пудру. Все остальное оставьте своей палетке теней.

Хаотично наносите любимые взрывные оттенки теней на верхнее и нижнее веко. Джеймс советует не оставлять четких линий, предпочитая размытый и даже грязный эффект — вы словно накрасили себя мелками для рисования. Ресницы припудрите черными тенями или оставьте нетронутыми для создания образа нимфы. Нанесите на губы розовые или нюдовые тени — так вы достигните модного пыльного эффекта. Для сияющей кожи совсем не нужно использовать хайлайтер. Оттенки шиммерных теней — шампань, желтый, голубой и розовый с легкостью заменят его. Для бровей используйте коричневый.

Помимо теней, вы можете использовать и любимую жидкую матовую помаду. Проводите ей вертикальные линии на нижнем и верхнем веке так, словно рисуете солнечные лучи.

Несколько акцентов сразу

Выделять что-то одно? Этот тренд временно ушел в прошлое, потому можно больше не стесняться ярко красить и губы, и глаза одновременно.

Но не стоит забывать: на дворе лето, а значит, не нужно слишком перегружать глаза и создавать темные смоки. Джеймс Моллоу отдает предпочтение эффекту фьюжн: мерцающие, словно невесомые блики на верхнем веке и внутренних уголках глаз. Нежные голубые, лавандовые или розовые тени, аккуратные стрелки, но пышные ресницы — ваш мастхэв. Губы щедро накрасьте темным оттенком, а кожу не перегружайте бронзером. Будье в тренде и вспомните о дрейпинге — розовые румяна по всему лицу? Почему бы и нет! Не забывайте о бровях: мохнатые и широкие — драматичный бэби-фейс актуален как никогда.

Лайфхак от Джеймса: для эффекта влажного века используйте прозрачный блеск для губ.

Торжество небрежности

Лето — это естественность и свобода в одном флаконе. Но легкие пляжные волны и отсутствие макияжа — не всегда то, что нужно на вечеринке.

Если вам совсем не хочется изобретать велосипед и тратить много времени на макияж, вооружитесь лайнером-маркером любимого цвета и наносите штрихи любой толщины на верхнее веко. Обратите внимание, что тени в данном случае абсолютно ни к чему. Также совсем необязательно наносить тон и подчеркивать что-то еще. Естественность может быть яркой!