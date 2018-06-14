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Решетова и Кафельникова показали страсть на троих
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Решетова и Кафельникова показали страсть на троих 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Анастасия Решетова пригласила Алесю Кафельникову позировать для промо-кампании новой коллекции курток In Hype — смотрите, что получилось!
Вместе с длинноногими и пышногрудыми красотками перед камерой появился и симпатичный манекенщик, за внимание которого Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова конкурируют в кадре. На всех надеты расписанные вручную куртки из новой коллекции In Hype, одинаково хорошо смотрящиеся и со сдержанными городскими, и с секси-образами.
Коллекция создана в коллаборации с Aizel и вдохновлена творчеством современных японских художников. Азиатский стиль четко просматривается и в съемке: неоновые вывески, иероглифы и лапша удон на троих.
wmj.ru
А как вам куртки от Решетовой?
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