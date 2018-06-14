Ещё
И она туда же: Хейли Болдуин показала ножки-палочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

И она туда же: Хейли Болдуин показала ножки-палочки 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
21-летняя модель и возлюбленная Джастина Бибера показала суперхудые ножки. И как она на них ходит?
Тренды бывают не только в моде, но и в том, какая фигура должна быть. Один из последних новшеств — аномально худые ноги. Откуда пришел этот тренд — неизвестно, но ему стали следовать все самые знаменитые модели: Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, а сейчас и Хейли Болдуин. Папарацци застали 21-летнюю звезду, когда она шла на свидание к Джастину Биберу. Она была одета в очень короткие шорты, которые открывали взору уж очень худые ляжки селебрити.
Несмотря на то, что модель всегда была очень худой, сейчас она стала еще тоньше. Даже лицо девушки слегка осунулось, а кости скул стали уже очень сильно выпирать. Зачем доводить себя до такого состояния — неизвестно.
Скорее всего, так похудеть звезде помогла диета, которой она придерживается уже давно. Она полностью отказалась от глютена и сахара. Каждый день она ест лишь полезные продукты, избегая жирной пищи. Хотя раз в неделю она разрешает себе cheat meal, то есть съедает бургер или жареную картошку.
Секрет идеальной фигуры в том, что она 12 лет занималась танцами. Сейчас же модель активно занимается хип-хоп йогой, которая так популярна в США.
Без имплантов и фотошопа: 10 звезд с выдающимися ягодицами
Как сделать поры менее заметными: 5 простых советов
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
30 самых красивых платьев звезд на «Кинотавре-2018 Дакота пришла на музыкальную премию в одном бюстгальтере «8 подруг Оушена»: модные провалы главных героинь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пышная грудь Беллы Торн не помещается в бикини13
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму24
Орбакайте рассказала о жестком условии матери
Пуговка показала «беременный» живот17
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»46
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение