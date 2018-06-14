И она туда же: Хейли Болдуин показала ножки-палочки

21-летняя модель и возлюбленная Джастина Бибера показала суперхудые ножки. И как она на них ходит?

Тренды бывают не только в моде, но и в том, какая фигура должна быть. Один из последних новшеств — аномально худые ноги. Откуда пришел этот тренд — неизвестно, но ему стали следовать все самые знаменитые модели: Кайя Гербер Кендалл Дженнер , а сейчас и Хейли Болдуин . Папарацци застали 21-летнюю звезду, когда она шла на свидание к Джастину Биберу. Она была одета в очень короткие шорты, которые открывали взору уж очень худые ляжки селебрити.

Несмотря на то, что модель всегда была очень худой, сейчас она стала еще тоньше. Даже лицо девушки слегка осунулось, а кости скул стали уже очень сильно выпирать. Зачем доводить себя до такого состояния — неизвестно.

Скорее всего, так похудеть звезде помогла диета, которой она придерживается уже давно. Она полностью отказалась от глютена и сахара. Каждый день она ест лишь полезные продукты, избегая жирной пищи. Хотя раз в неделю она разрешает себе cheat meal, то есть съедает бургер или жареную картошку.

Секрет идеальной фигуры в том, что она 12 лет занималась танцами. Сейчас же модель активно занимается хип-хоп йогой, которая так популярна в США.

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