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Алеся Кафельникова и Анастасия Решетова показывают, как носить модные кожанки
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Алеся Кафельникова и Анастасия Решетова показывают, как носить модные кожанки 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: In.Hype.
Сезон: Лето 2018.
Сайт: In.Hype.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/alesya-kafelnikova-i-anastasiya-reshetova-pokazyvayut-kak-nosit-modnye-kozhanki/
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