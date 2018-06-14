Пенелопа Крус: «Всякая женщина — это тайна, покрытая платьем»

Пенелопу Крус сложно упрекнуть в отсутствии стиля. Каждый ее look, собран ли он для красной ковровой дорожки или просто для похода за покупками с детьми, полон элегантных деталей. Предлагаем рассмотреть стиль этой испанки подробнее и взять на заметку некоторые ее фишки.

1. Героиня street-style

Формула безупречного стиля от Пенелопы Крус на каждый день проста: любимые джинсы, свободный свитер, босоножки на каблуке и шляпа. Весь образ выглядит органично, элегантно и утонченно, хотя выбраны самые обычные вещи, которые есть у каждой из нас!

2. Молодая мама

У Пенелопы двое детей: сын Леонардо и дочь Луна. Отправляясь на прогулку с ними, актриса выбирает прежде всего комфортные вещи: пальто, джинсы, сникерсы и шарф. Они очень простые по крою и лаконичные по цвету, а вместе создают не скучный, а довольно утонченный и изысканный ансамбль.

3. Роскошная брюнетка

Если папарацци не удалось поймать Пенелопу на улице, они с радостью фотографируют испанку на мероприятиях. Для красных ковровых дорожек она выбирает роскошные платья в пол. И надо сказать, ей они идут больше всего. В данном случае платье цвета осеннего неба с открытыми плечами Пенелопа дополнила клатчем в тон. Единственное, в чем ее можно упрекнуть, это в обилии ювелирных украшений. Тут вам и сережки, и браслет, и колье… Многовато, но смотрится органично.

4. Бизнес-леди

У Пенелопы нет собственного бизнеса, но она одевается так, как будто впереди у нее важная деловая встреча. И это неплохо. Классические стиль на то и классический, что уместен всегда и везде. Кардиган с принтом, черные брюки, которые слегка подвернуты, и туфли на каблуке — у Пенелопы отлично получается играть роль бизнесвумен.

5. Секси-штучка

Пенелопа определенно умеет быть сексуальной. Для одной из церемоний она выбрала ярко-зеленое платье. Оно довольно короткое, открывает роскошные длинные ноги Пенелопы, но при этом у него нет ярко выраженного декольте, оно не выглядит вульгарно. Достоинства подчеркнуты, недостатки скрыты — идеальный выбор.

6. Сама элегантность

Морской стиль снова в моде, а Пенелопа, кажется, и не забывала о нем. В двубортном ярко-синем костюме, белой рубашке и с собранными в пучок волосами она выглядит стильно и довольно сдержанно. Пенелопа выбрала такой образ для съемок на телевидении, мы же можем так ходить на работу или встречу.

7. Выход в свет

Еще один пример от Пенелопы. Она своим выбором доказывает: платья макси нежных оттенков — не только для счастливых выпускниц школ, взрослые женщины вполне могут носить такие вещи и выглядеть при этом великолепно.

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