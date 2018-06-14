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Поппи Делевинь выпустила парфюм в горошек
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Поппи Делевинь выпустила парфюм в горошек 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модель и дизайнер Поппи Делевинь, лицо бренда Jo Malone London, представила новую парфюмерную коллекцию этой марки под названием Queen of Pop. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 14 июня.
В лимитированную коллекцию вошли ароматы Amber & Lavender, Peony & Blush Suede, Red Roses во флаконах объемом 30 миллилитров и свечи Blackberry & Bay, Grapefruit, Basil & Neroli в особом дизайне от Поппи.
«Для своей коллекции Queen of Pop я выбрала самые любимые ароматы Jo Malone London — Red Roses и Velvet Rose & Oud, которые формируют совершенно особенное и сказочное сочетание для меня», — прокомментировала свое сотрудничество с маркой Поппи Делевинь.
В России ароматы и свечи из новой коллекции будут продаваться эксклюзивно в ЦУМе и на сайте бренда по цене от 3 900 рублей.
Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, которые можно использовать как по отдельности, так и смешивая друг с другом, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder. Свою первую коллекцию для бренда модель и дизайнер Поппи Делевинь представила в июне 2017 года.
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