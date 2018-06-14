«Она прям не сдается»: Пэрис Хилтон вернула поклонников в 2007-й

Главная блондинка нулевых Пэрис Хилтон решила порадовать старых поклонников, устроив фотосессию, нарочито отсылающую нас в те времена, когда Пэрис была королевой всех вечеринок, а о Ким Кардашьян никто и не слышал.

Если в 2018 году самой популярной — и самой раздражающей — знаменитостью является Ким Кардашьян, то 10 лет назад таковой была Пэрис Хилтон, прославившаяся как наследница сети отелей Hilton, позже потерявшая все свое наследство из-за громких вечеринок и сомнительного образа жизни. В те времена Пэрис была иконой стиля, которую копировали миллионы девушек. И хотя с тех пор прошло много лет и все они продвинулись вперед, сменив стиль на актуальный сегодня, Пэрис верна себе как никогда. Вездесущий розовый, серьги-кольца, кепки и чихуахуа — Хилтон приняла участие в фотосессии для британского онлайн-магазина одежды, ради которой еще сильнее утрировала свой гламурный стиль, сделав его точно таким, какой мы помним одежду из американских нулевых.

Для фотосессии даже использовался мобильный телефон тех времен, чтобы еще лучше передать атмосферу. Неудивительно, что у пользователей сети фотографии Пэрис вызвали чувство ностальгии. Более того, им захотелось похвалить женщину за преданность своему стилю. «Она прям не сдается, молодец» «Привет из 2000х» «Она застряла в нулевых и ей, походу, там очень нравится» «Ну, должны же быть островки стабильности в этом вечно меняющемся мире» «Эта детка с годами вообще не меняется» «Мне было лет 10, когда я узнала о ней. Я закончила школу, университет, вышла замуж и родила, а она все такая же» Удивительно, но и выглядит Пэрис абсолютно органично в своем образе, хотя ей уже 37 лет. Сама она отмечает, что нулевые были отличным временем для моды, «когда у людей не было стилистов, зато по-настоящему был собственный стиль». В наше же время, по мнению Пэрис, все выглядят одинаково.

Но несмотря на то что стиль Хилтон застыл в прошлом, ее жизнь активно развивается. В этом году Пэрис наконец-то выйдет замуж. Недавно было анонсировано, что свадьба состоится 11 ноября, и многие с нетерпением ждут этого события.