Как обращаться с одеждой и обувью правильно

Одна из причин, по которым мы не покупаем дорогую одежду, — это страх потратить слишком много денег на вещь, которую легко испортить. Представьте, что вы приобрели себе блузку из тончайшего шелка цвета кофе с молоком и в первый же день посадили на ней пятно от этого самого кофе. Если химчистка и волшебные средства по борьбе с пятнами не сработали, считайте, что с блузкой пора прощаться. Но то же самое часто происходит и с недорогой одеждой: мы постоянно неправильно храним, неправильно стираем и неправильно ее гладим, отчего вещи приходят в неприглядный вид быстрее, чем мы рассчитывали. Конечно, в таком случае большинство заключает: это все низкая цена, за которой кроется такое же низкое качество. А что, если вы просто совершаете одну из перечисленных ниже ошибок и по этой причине вынуждены расставаться с любимой одеждой раньше срока?

Ошибка № 1: стирать одежду слишком часто

Быть помешанным на чистоте, конечно, лучше, чем довести себя до состояния хиппи с рюкзаком, моющегося в городском фонтане. Но для одежды критичны любые крайности: если вы не стираете вещи и храните их в грязном состоянии, материал деформируется и теряет цвет, а если вы стираете одежду слишком часто, то… происходит то же самое. Лучший пример — это джинсы, которые марки-производители рекомендуют чередовать с другой одеждой и стирать не чаще одного раза в 2–3 месяца.

Ошибка № 2: чистить обувь водой

Для кожаной и замшевой обуви вода — самый настоящий враг. По сути, под этот пункт уже подходит большинство «жителей» вашего обувного шкафчика, за исключением моделей из текстиля и резины. Если хотите, чтобы обувь служила вам дольше, возьмите за правило пользоваться специальными средствами для сухой чистки, а также не лениться защищать свою обувь от грязи, чтобы ее не пришлось чистить так часто.

Ошибка № 3: вешать всю одежду на вешалки

Само по себе «висячее» положение невыгодно для деликатных материалов. Шерсть на вешалке вытягивается, ангора и кашемир теряют форму, кожаные вещи затираются на уголках, а с шелком все еще более непредсказуемо: он может как вытянуться, так и окраситься от соседства с другими вещами. На самом деле на вешалках отлично себя чувствует разве что плотный хлопок, а всем остальным вещам комфортнее ожидать своей очереди в сложенном валиком состоянии.

Ошибка № 4: хранить обувь как попало

Ну правда, что с ней может произойти за полгода в шкафу? И очень зря! Обувь, которую вы нежно любите всем сердцем, лучше чистить перед хранением, помещать внутрь специальные распорки, и каждую пару складывать в хлопковый мешочек. А если вместо распорки хотите положить бумагу, используйте наиболее близкую к экологичной.

Ошибка № 5: складывать все в пластиковые пакеты

Обувь при таком хранении не получает воздухообмена и начинает неприятно пахнуть, а одежда рискует уйти в желтизну. Пластиковые чехлы для одежды из химчистки — это именно разовая штука, чтобы вы донесли вещь до дома, а потом сменили «химию» на более подходящий для хранения материал. Кстати, в качестве чехлов можно использовать старые наволочки из хлопка, проделав в них дырочку для вешалки.

Ошибка № 6: гладить вещи вместо того, чтобы их отпаривать

Сам по себе отпариватель кажется изобретением для дорогих отелей и помешанных на своих нарядах модников. На самом деле после приобретения этой штуки вы, скорей всего, выкинете свой утюг навсегда и еще пожалеете, что не сделали этого раньше. Да, отпариватель не так эффективен, если нужно разгладить постельное белье, но для одежды, а именно для деликатных тканей вроде шелка, он подойдет даже больше. Кстати, шелк вообще гладить не рекомендуется, а если отпаривателя нет под рукой, то лучше сбрызнуть вещь водой и оставить сушиться в ванной.

Ошибка № 7: наносить дезодорант или духи на одежду

В идеале наносить оба средства нужно на кожу, затем дать аромату впитаться и перейти к процессу одевания. Мы уверены, что летом в жару многие из нас будут меньше пользоваться духами, и особенно тяжелыми запахами. Тогда вам подойдет такой «дачный» лайфхак: соберите травы в тонкий мешочек, слегка смочите его водой и оставьте в одежном шкафу. Одежда будет приятно пахнуть и заменит вам духи, если захотите отказаться от последних.

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