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Оплывшее лицо и пропавшая талия: в постаревшей Кейт Мосс невозможно узнать хрупкую красотку из 90-х
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Оплывшее лицо и пропавшая талия: в постаревшей Кейт Мосс невозможно узнать хрупкую красотку из 90-х 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
44-летняя модель Кейт Мосс в девяностые была настоящим олицетворением хрупкости — однако многое изменилось.
В 1994 году юная Кейт Мосс, казалось, не весила ничего — и, надо сказать, ее коллеги по подиуму девяностых Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл остались в отличной форме, а ей это не удалось.
На открытии бутика Стеллы Маккартни в Лондоне Кейт Мосс маскировала расплывшуюся талию, но не могла скрыть широкое лицо и щеки, скрывшие когда-то прославившие ее скулы.
В последнее время Кейт Мосс старается скрыть изменившиеся формы многослойной одеждой, шарфами и шляпами. Несмотря на потерю фигуры, она иногда выходит на подиум: так, в январе этого года она приняла участие в показе новой коллекции Louis Vuitton.
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Фото:East News, Instagram
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