Dior скопировал рисунок индуса

Французский модный дом Dior полностью скопировал принт индийского дизайнера Орийита Сена (Orijit Sen) и использовал его для платья актрисы Сонам Капур, в котором она снялась для обложки индийского Elle . Об этом сообщает The Fashion Law.

Красная ткань с изображениями йогов в различных позах была придумана Сеном 10 лет назад и выпускается до сих пор. По словам дизайнера, он никогда не работал с Dior или каким-либо другим известным брендом. Он заметил также, что Dior не обращался к нему за разрешением использовать этот рисунок.

Сен был шокирован, когда увидел свой принт на одежде, изготовленной люксовым производителем. «Наши дизайны уже не раз воровались другими компаниями. Но чтоб такой крупной — впервые», — рассказал он.

Сен подал в суд на Dior, обвиняя его в нарушении авторских прав. Сторонам удалось прийти к консенсусу, но условия договора не разглашаются. Дизайнер назвал вопрос «урегулированным».