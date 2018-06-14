Ещё
Dior скопировал рисунок индуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Dior скопировал рисунок индуса 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Dior полностью скопировал принт индийского дизайнера Орийита Сена (Orijit Sen) и использовал его для платья актрисы Сонам Капур, в котором она снялась для обложки индийского Elle. Об этом сообщает The Fashion Law.
Красная ткань с изображениями йогов в различных позах была придумана Сеном 10 лет назад и выпускается до сих пор. По словам дизайнера, он никогда не работал с Dior или каким-либо другим известным брендом. Он заметил также, что Dior не обращался к нему за разрешением использовать этот рисунок.
Сен был шокирован, когда увидел свой принт на одежде, изготовленной люксовым производителем. «Наши дизайны уже не раз воровались другими компаниями. Но чтоб такой крупной — впервые», — рассказал он.
Сен подал в суд на Dior, обвиняя его в нарушении авторских прав. Сторонам удалось прийти к консенсусу, но условия договора не разглашаются. Дизайнер назвал вопрос «урегулированным».
В декабре 2017 года китайская марка одежды Kon обвинила компанию Apple в воровстве их логотипа. Он идентичен иконке App Store в обновленной версии iOS. Иконка магазина изначально представляла собой букву «A», однако после обновления стала похожа на сложенные в такую же букву палочки.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда74
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму36
Какое влияние на женщину оказывает воздержание1
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»63
Самого сильного в мире человека травят в Сети10
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение