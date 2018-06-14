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Кейт Мосс поправилась до неузнаваемости
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Кейт Мосс поправилась до неузнаваемости 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
На Met Gala Кейт Мосс удивила всех не только своим появлением (она пришла на мероприятие впервые за десятилетие), но и хорошей формой. Если учесть, что до этого Кейт налево и направо хвасталась, как уверовала в детокс и здоровый образ жизни, то картинка вполне себе складывалась. Но вот прошло полтора месяца… «Что с тобой, Кейт?» — недоумевают поклонники, потому что от подтянутой фигуры модели не осталось и следа.
Для шоу Saint Laurent, которое прошло в Нью-Йорке, Кейт приехала в эффектном коротком комбинезоне с глубоким декольте, но похоже, что строгая диета, на которой 44-летняя Кейт сидела перед Met Gala, давно закончилась. Хотя, быть может, она просто бросила курить — отсюда и лишние килограммы?
«Ты прекрасна в любом виде, и плевать на целлюлит», — пишут Кейт фанаты. А другие, наоборот, считают, что за последние два-три года модная икона 90-х будто растеряла все свое чувство стиля, да и в целом выглядит неважно на фоне более ухоженных ровесниц. Тут со знаменитым высказыванием Коко Шанель не поспоришь: к сорока годам все мы действительно получаем лицо, которое заслужили, и если вспомнить, какой отвязный образ жизни Кейт вела много лет подряд, то она еще очень даже хороша.
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