Dirk Bikkembergs одел российскую сборную по футболу

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Вы уже видели форму сборной России по футболу? Пришло время узнать, как будут выглядеть наши игроки за пределами футбольного поля.

На протяжении всего чемпионата мира, то есть с 14 июня по 15 июля, наши футболисты будут носить официальную форму не только на поле, но и в свободное от матчей время. Правда, назвать формой костюмы из тонкой шерсти темно-синего цвета, скроенные специально для каждого из игроков, никак нельзя. Ведь над безупречным внешним видом нашей команды корпел модный дом Dirk Bikkembergs, созданный бельгийцем Дирком Биккембергсом, известным своей страстью к футболу. В костюмах Dirk Bikkembergs красовались футболисты миланского Inter, а также футболисты национальной сборной Словении.

«Я очень рад снова вернуться к миру спорта, — дал комментарий креативный директор дома Ли Вуд, ранее работавший с самой Донателлой Версаче, и подчеркнул — Наши костюмы специально скроены для мужественных атлетов». Сборная России не единственная обладательница «официального поставщика» модных костюмов. Так, нынешнего чемпиона мира, сборную Германии, одевает бренд Hugo Boss.

Что же, еще раз проверяем расписание матчей, чтобы не только не пропустить игру сборной, но и случайно встретить одетых с иголочки мужественных атлетов на улицах города.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите