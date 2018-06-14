«Современные галоши»: туфли Натальи Водяновой за 77 тысяч рублей насмешили публику

36-летняя модель Наталья Водянова не боится быть разной и даже смешной. Да и с чего бы, если за ней встают в очередь все именитые дизайнеры и мировые бренды — так она популярна. Ее возраст раньше считался в мире моды уже пенсионным, однако времена меняются и Наталья до сих пор на пике. Недавний образ звезды снова удивил публику, а главным предметом обсуждения стали оригинальные туфли.

Не всякий обыватель может понять модный замысел именитого кутюрье — высокая мода поэтому так и называется, что она для всех не предназначается. И частенько наряды богемы остаются непонятыми (в лучшем случае) или высмеянными (в худшем). Однако звезд это явно не останавливает и они продолжают нести представление о модном и красивом в массы. Одной из таких селебрити является модель Наталья Водянова. Ее громкое имя позволяет наряжаться в самые дорогие изделия мировых брендов и смело шагать в порой странных нарядах по жизни. К примеру, однажды публика не могла разгадать, не задом ли наперед Водянова надела платье — полосы и узоры изделия прочно запутали поклонников. Вот и недавнее фото в Инстаграме знаменитости снова обескуражило фанатов. На платье и тренч звезды мало кто обратил внимание. А вот ее туфельки произвели настоящий ажиотаж среди комментаторов.

Вначале многим показалось, что поверх босоножек Наталья водрузила простые пакеты, дабы не промочить дорогую обувь. Однако нашлись среди подписчиков звезды искушенные в моде люди, которые объяснили неграмотным коллегам, что это — задумка дизайнера и сейчас такая обувь очень популярна. Выпустила в массы это чудо марка Jimmy Choo в коллаборации с OFF-WHITE, а стоит такое творение дизайнерской мысли около 77 тысяч рублей. «Сначала не поняла, что с туфлями. Подумала очередное веяние моды» «А чего туфли то в целлофане? Прям новые что ли, только что из магазина? Забыли обертку снять?» «Когда хочешь похвастаться новыми босоножками, но намечается дождь» «Это спец галоши такие?» «Это что? файлики на ногах?» «Я в детстве пакет на босоножки так же одевала…Украли идею-то!» «Хорошая идея: от дождя и грязи мешки на обувь одевать. Так выглядят современные галоши?» «А пакеты на ногах для тепла? Или я какую то фишку не поняла?» «Пакеты на ноги, а образ можно завершить бахилами на голову — и вообще все нипочем»

Сложно понять, несет ли данная модель какую-либо практичную функцию: можно ли в этих босоножках топать по лужам, ходить без страха в грязи или спускаться в подземку. Скорее всего, для тех, кто может себе позволить выложить за пару туфелек такие деньжищи (а это, надо сказать, чаще всего больше месячного бюджета среднестатистической российской семьи), вопросы грязи и дождей не так актуальны. К тому же, среди знаменитостей считается дурным тоном надевать одно и то же несколько раз, поэтому вряд ли Наталья еще раз покажется публике в этой паре обуви. Вот и узнать о том, как будут выглядеть эти странные босоножки после активного использования, нам не дано.