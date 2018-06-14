Отображение Кавказа: как меняется человек, когда надевает национальный костюм

Мария Муссова, автор документального фотопроекта «Отображение», решила исследовать, как меняется самовосприятие человека, когда он надевает национальный костюм. Что он чувствует при этом? И как меняется восприятие зрителем героя в будничном виде и в костюме, выпавшем из повседневной жизни почти сто лет назад? Во что вообще превратился национальный костюм в XXI веке?

Чтобы ответить на эти вопросы, Мария нашла людей, в чьем гардеробе по тем или иным причинам есть фащэ — национальный черкесский костюм. Причем фотограф сознательно избегала свадебных и танцевальных нарядов, ведь это совершенно другая история.

Фотопроект «Отображение» — это 22 диптиха, на которых герои предстают в своей повседневной одежде и в национальном костюме. И их прямая речь — ответ на простой вопрос о том, что они чувствуют, надевая фащэ.

Источник: Это Кавказ

Азамат, 35 лет, предприниматель

«В таком виде мы ходили в свои лучшие времена, когда на нас все равнялись. Я хожу ровно, гордо. Этот костюм подчеркивает мой характер».

Алан, 29 лет, предприниматель

«Чувствую возрастающую ответственность. Чувствую, что должен передать образ мышления предков нынешнему поколению. Этот костюм раскрывает мою суть».

Анан, 32 года, служащий

«Мне легко. Я чувствую себя в тонусе. Я рад, что я кабардинец».

Асият, 20 лет, хореограф

«Чувствую, что я частица своей культуры. Что своим примером могу заинтересовать других. Мне жаль, что костюм ушел из нашей жизни и только сейчас мы пытаемся снова вернуть его в повседневный обиход».

Астемир, 24 года, журналист

«Когда я надеваю фащэ, я чувствую более сильную связь с предками. Я чувствую себя «в своей тарелке». Для меня это способ познания самого себя».

Ваел, 28 лет, повар

«Когда я надеваю фащэ, у меня настроение поднимается. Думаю: стали бы адыги вновь едины, чтобы все рядом и вместе, чтобы один поднимал то, что другой уронил. Один народ, один язык, одна система ценностей — так должно быть!»

Дана, 22 года, студентка

«Спокойствие и комфорт. Умиротворенность и в то же время ответственность. Я понимаю, кто я есть на самом деле, костюм проявляет мое внутреннее я».

Диана, 19 лет, студентка

«Для меня национальный костюм — это часть моей истории. Большая гордость и ответственность — носить этот костюм. Испытываю трепет в душе».

Елена, 26 лет, художник-модельер

«Я чувствую себя девушкой другой эпохи. Этот костюм — отражение моего внутреннего мира, моего характера, моей души. Я ощущаю себя настоящей черкешенкой».

Жанна, 20 лет, студентка

«Когда я надеваю фащэ, испытываю некое волнение. Я знаю его историю, значение каждого аксессуара, и это знание вытягивает меня из повседневной суеты, заставляя задуматься не только о прошлом, но и о будущем».

Залина, 28 лет, журналист

«Ощущаю особую гордость еще и от того, что на мне нагрудник и пояс моей прабабушки. Каждый раз, когда я надеваю это платье, мне кажется, что все, кто носил эти украшения, рядом со мной».

Ильяс, 25 лет, стоматолог

«Чувствую, как у меня сразу выпрямляется спина и я становлюсь похожим на настоящего адыга. Хотел бы носить этот костюм чаще и чтобы окружающие проявляли больше понимания и уважения к этой одежде».

Кантемир, 23 года, студент

«Надевая черкеску, я ощущаю себя среди своих предков. Сердце радуется. Я чувствую свою уникальность и непохожесть на других».

Лиана, 22 года, экономист

«Чувствую, что я частица истории. Хочется держать спину прямо, смотреть только вперед, появляется определенность и ясность мыслей. Вместе с костюмом хочется передать эти ощущения и чувства следующим поколениям».

Лина, 24 года, историк

«Что чувствую? Внутреннее спокойствие, гармонию. Принадлежность к чему-то особенному. Ощущение «основы» под собой».

Марианна, 23 года, экономист

«Чувствую себя уверенно, легко. Этот костюм для меня — выражение аристократизма. Испытываю чувство непринужденности, гордости, это мое — и все!»

Марина, 23 года, журналист

«Для меня это прежде всего память — и личная, и этническая. Это моя связь с поколениями, которые были до меня и, надеюсь, будут после меня. И конечно, это необходимость соответствовать».

Мурат, 35 лет, графический дизайнер

«Черкеска лично мне помогла найти себя. И после этого мне стало неважно, какую одежду я ношу в повседневной жизни. Я вообще не хочу, чтобы этот костюм уходил из нашей жизни».

Ренат, 32 года, шорник

«Когда я надеваю черкеску, я чувствую гордость за предков. И этим хочу донести до нашей молодежи, чтобы они не забывали, какими они были. В обычной одежде я могу позволить себе расслабиться, а в черкеске я веду себя по-другому».

Руслан, 29 лет, предприниматель

«Я считаю, что должен и обязан носить черкеску. Это у меня в крови. Я чувствую себя свободным».

Сюзанна, 21 год, студентка

«Я чувствую себя очень гармонично. Я в своем одеянии. Мой внутренний мир соответствует внешнему виду».

Тимур, 31 год, археолог

«Что чувствую? Что надел свою одежду — все органично и понятно мне. Во всем остальном у меня ощущение, что я в чужой одежде».