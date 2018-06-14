Тина Кунаки разделась в поддержку сборной Франции

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Тина Кунаки стала девушкой с обложки летнего номера французского мужского журнала Liu. 21-летняя модель украсила номер в золотистом купальнике и мужских боксерах Le Coq Sportif, официального бренда сборной Франции по футболу (да-да, уж простите, но без этой темы сегодня просто никуда. Разве что ее величество королева Елизавета II не прибыла с официальным визитом в гетрах сборной Англии).

В Instagram журнала можно посмотреть видеоролик с Тиной, в котором она также в майке сборной Франции всячески позирует, «призывая» чемпионов мира 1998 года повторить успех. Но Венсану Касселю нет дела до футбола, ведь он уже три года встречается «с самой красивой девушкой на свете» и очень гордится этим. Instagram актера регулярно пополняется все новыми и новыми снимками возлюбленной. И на этот раз 51-летний Ромео не упустил шанс похвастаться красавицей подругой: «Самая красивая девушка в мире выглядит вот так», — подписал он обложку с Тиной у себя в истории в Instagram. Рады за Венсана, но надеемся, французские футболисты на призыв Тины не отреагируют.

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