Ещё
Тина Кунаки разделась в поддержку сборной Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тина Кунаки разделась в поддержку сборной Франции 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Тина Кунаки стала девушкой с обложки летнего номера французского мужского журнала Liu. 21-летняя модель украсила номер в золотистом купальнике и мужских боксерах Le Coq Sportif, официального бренда сборной Франции по футболу (да-да, уж простите, но без этой темы сегодня просто никуда. Разве что ее величество королева Елизавета II не прибыла с официальным визитом в гетрах сборной Англии).
В Instagram журнала можно посмотреть видеоролик с Тиной, в котором она также в майке сборной Франции всячески позирует, «призывая» чемпионов мира 1998 года повторить успех. Но Венсану Касселю нет дела до футбола, ведь он уже три года встречается «с самой красивой девушкой на свете» и очень гордится этим. Instagram актера регулярно пополняется все новыми и новыми снимками возлюбленной. И на этот раз 51-летний Ромео не упустил шанс похвастаться красавицей подругой: «Самая красивая девушка в мире выглядит вот так», — подписал он обложку с Тиной у себя в истории в Instagram. Рады за Венсана, но надеемся, французские футболисты на призыв Тины не отреагируют.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Кейт Мосс поправилась до неузнаваемости Как обращаться с одеждой и обувью правильно В чем секрет французского стиля?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл25
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму46
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда97
Пуговка показала «беременный» живот17
Какое влияние на женщину оказывает воздержание2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение