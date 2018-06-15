Ещё
Ирина Шейк обыграла модный леопардовый принт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк обыграла модный леопардовый принт 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк фото: AUG/face to face/globallookpress.com  Бойфренд модели Брэдли Купер сейчас плотно занят на съемках сразу нескольких фильмов, в том числе своего режиссерского дебюта «Звезда родилась». Тем не менее актер не забывает и о семье — папарацци то и дело фотографируют его с Ирой и с их дочкой Леа, гуляющими по улицам Нью-Йорка. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Ирина выбрала платье из летней коллекции Diane Von Furstenberg, легкое и летящее. Леопардовый принт остается на пике моды уже не первый сезон, как и сочный желтый цвет с ядовито-зеленоватым оттенком. Ирина благоразумно отказалась от украшений (такое яркое платье не нуждается в дополнительных аксессуарах), ограничившись черными босоножками.
Teleprogramma.pro: последние новости
Вещь дня: сумка Louis Vuitton из коллекции, выпущенной в честь чемпионата мира по футболу Беременная певица Ханна вышла в свет в платье с впечатляющим декольте Первый выход Лободы после родов: на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ звезда появилась в облегающем платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл25
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму46
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда97
Пуговка показала «беременный» живот17
Какое влияние на женщину оказывает воздержание2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение