Ирина Шейк обыграла модный леопардовый принт

Ирина Шейк фото: AUG/face to face/globallookpress.com Бойфренд модели Брэдли Купер сейчас плотно занят на съемках сразу нескольких фильмов, в том числе своего режиссерского дебюта «Звезда родилась». Тем не менее актер не забывает и о семье — папарацци то и дело фотографируют его с Ирой и с их дочкой Леа, гуляющими по улицам Нью-Йорка. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Ирина выбрала платье из летней коллекции Diane Von Furstenberg, легкое и летящее. Леопардовый принт остается на пике моды уже не первый сезон, как и сочный желтый цвет с ядовито-зеленоватым оттенком. Ирина благоразумно отказалась от украшений (такое яркое платье не нуждается в дополнительных аксессуарах), ограничившись черными босоножками.