Мундистиль

Вчера матчем сборных России и Саудовской Аравии был открыт очередной чемпионат мира по футболу. Впереди еще месяц напряженных матчей, так что судить о спортивных итогах мундиаля пока рано. А вот о модных можно уже сейчас. «Лента.ру» разбиралась в главных трендах мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России, большинство матчей примут свежепостроенные стадионы, а видеоповторы будут использоваться впервые в истории мундиалей. Но при всей новизне без ностальгии во время матчей не обойтись, ведь большинство сборных будет играть в ретроформе, навеянной легендарными комплектами прошлого. И благодарить за это нужно крупнейшего экипировщика чемпионата мира — компанию Adidas, которая одевает 12 национальных команд: Аргентину, Бельгию, Германию, Египет, Иран, Испанию, Колумбию, Марокко, Мексику, Россию, Швецию и Японию.

Так, комплект российской сборной выполнен по мотивам формы сборной СССР, в которой она выступала на чемпионате Европы 1988 года. К тому же первенству отсылает и шведская форма с ее характерными диагональными полосками. Испанская форма с геометрическим орнаментом в правой части футболки напоминает о чемпионате мира 1994 года, а рисунок на груди футболки сборной Германии копирует дизайн культовой формы, которую ФРГ использовала в 1988-1990 годах. Ретроузор есть и у формы бельгийской сборной, но прототип этого комплекта еще старше — нечто подобные бельгийцы носили в 1984 году. Желтые футболки с геометрическим орнаментом колумбийской сборной практически копируют форму образца 1990 года.

Такое почтительное отношение Adidas, а именно этот немецкий бренд одевает все вышеперечисленные сборные, к футбольным форумам 1988 и 1990 года можно объяснить особой важностью тех турниров для Германии. Ведь первый прошел в ФРГ, а второй «бундесманшафт» выиграла.

Американцы из Nike, которые обслуживают десять команд, пошли другим путем и уделили особое внимание деталям. Так, на форме сборной Португалии все логотипы сделаны золотыми — напоминание о статусе действующих чемпионов Европы. Для того чтобы оттенок желтого футболок сборной Бразилии в точности повторял цвет формы с победного чемпионата мира 1970 года, американцы летали в музей футбола в Сан-Пауло. Футболки французской сборной — единственные, у которых есть пуговица. И нужна она, кажется, лишь для того, чтобы нанести на нее девиз Французской Республики: Liberté, Egalité, Fraternité — Свобода, Равенство, Братство. Помимо Бразилии, Португалии и Франции Nike предоставляет экипировку австралийцам, англичанам, корейцам, нигерийцам, полякам, саудовцам и хорватам.

Несмотря на всеобщий восторг от ретрокомплектов, главной модной сенсацией чемпионата мира стала сборная Нигерии. Для «суперорлов», как называют футболистов сборной нигерийские фанаты, Nike подготовила комплект, лишенный какой бы то ни было ностальгии. Коллекция вещей, посвященных сборной, называется Naija. Это слово из молодежного сленга обозначает «новая Нигерия». Представители Nike заявляют, что это самая легкая и дышащая форма в истории компании из Орегона, но куда важнее то, что она потрясающе выглядит. Американские дизайнеры использовали в коллекции Naija цветочный орнамент и геометрический принт.

В итоге вокруг «Наиджи» развернулся настоящий ажиотаж. О коллекции написали все ведущие глянцевые издания, а журнал GQ уже признал комплект сборной Нигерии самой стильной формой предстоящего чемпионата мира. Что касается нигерийцев, то они буквально сошли с ума: коллекция была раскуплена всего за три минуты, на нее поступило три миллиона заказов, а сейчас отдельные предметы коллекции продаются на вторичном рынке по тройной цене.

Неменьшим успехом стала презентации трэвел-формы нигерийцев. В то время как все сборные обошлись банальными костюмами, «суперорлы» предпочли этибо-уоко — любимую одежду экс-президента страны Гудлака Джонатана. Бывший глава Нигерии сделал этибо-уоко главным модным трендом страны, а также дал одежде новое имя «сенатор». Трэвел-форма сборной почти полностью повторяет традиционный наряд Джонатана: «сенатор», широкие брюки, шляпа и традиционные тапочки. И если коллекция Naija дебютировала еще в феврале, а игровая форма уже была опробована в товарищеских матчах, то трэвел-форму впервые засветили уже в России.

Нигерийцы пришли от нее в восторг, а канал BBC 1 уже назвал ее лучшей трэвел-формой мундиаля. Благодарить в этот раз нужно Дэвида Боулера — нигерийского дизайнера, который помимо «сенатора» создал для игроков и тренерского штаба еще и вполне традиционный европейский костюм. Поспорить с нигерийцами в оригинальности могли сенегальцы, трэвел-форма которых также представляет вариацию на тему «сенатора». Но сенегальский вариант консервативнее и лишен какой бы то ни было связи с футболом.

Все остальные сборные были более традиционны и прибыли в Россию или в костюмах, или в спортивной одежде. Но и тут некоторые смогли выделиться. Например, колумбийцы отказались от пиджака, ограничившись жилеткой; немцы и португальцы не стали повязывать галстук; футболисты сборной Панамы, напротив, дополнили строгий образ соломенными шляпами, а бразильцы предстали в total-blue — синий костюм сочетается с синей рубашкой и синим же галстуком.

Несмотря на то что главный модный сюжет чемпионат мира — противостояние Nike и Adidas, на мундиале будут представлены не только эти два бренда. Третий по популярности экипировщик — Puma, которая одевает четыре команды: Сенегал, Сербию, Уругвай и Швейцарию. Немцы не стали изобретать велосипед и подготовили для своих клиентов максимально традиционные комплекты. Американцы из New Balance одевают Панаму и Коста-Рику, а еще четыре компании представляют по одной сборной. Итальянский бренд Erreà экипирует Исландию, английский Umbro — Перу, немецкий Uhlsport — Тунис, а датский Hummel одевает родных датчан.

Комплекты формы этих брендов ничем особо не примечательны, а вот сопутствующие чемпионату коллекции довольно интересные. New Balance выпустил коллаб с Paul Smith, центральным предметом которого стал кожаный мяч. Он состоит из 18 панелей и выполнен в традиционной расцветке Paul Smith. Просят за него 195 фунтов стерлингов. Также частью коллаба стали выполненные из кожи кенгуру кроссовки New Balance 576 и бутсы MiUK-One в рацветке Paul Smith. За кроссовки просят 220 фунтов за женскую пару и 230 фунтов за мужскую, а бутсы оценили в 250 фунтов.

Пытаются заработать на чемпионате мира и бренды, не выпускающие спортивную экипировку для его участников. Не мог пройти мимо столь важного события и главный бунтарь современной модной индустрии Вирджил Абло. Коллекция Football Mon Amour — коллаб Nike и Off-White — состоит из джерси, худи, лонгсливов и кроссовок. Коллекция Fotball Mon Amour поступил в продажу в ограниченном числе магазинов и была доступна с 1 по 14 июня.

Как бы ни критиковали Россию в западных СМИ, а интерес к нашей стране, кажется, только возрастает — и чемпионат мира стал тому лишним доказательством. В Umbro тоже поддались всеобщей моде на ретро и еще в марте представил капсульную коллекцию, которая отсылает нас к домашнему и победному для англичан чемпионату мира 1966 года и одновременно воздает дань уважения стране-хозяйке мирового первенства 2018 года. Все предметы коллекции выполнены в цветах российского триколора и украшены кириллическими надписями. Название компании Umbro также выполнено традиционным для кириллицы шрифтом. Лондонский бренд You Must Create пошел еще дальше и представил коллекцию одежды красного и белого цветов с надписью СССР.

Естественно, не мог пройти мимо и главный популяризатор кириллицы Гоша Рубчинский . Российский дизайнер представил совместную коллекцию с adidas Football. Она состоит из толстовок, джерси, шортов, гольфов и бутс, украшенных кириллическими надписями «Футбол», «Москва», «Сочи» и так далее.

Еще одна вдохновленная кириллицей коллаборация состоялась между Kappa и Extra Butter. Футболки и лонгсливы украшены не имеющим смысла набором букв кириллицы. Официальная версия гласит, что дизайнеров вдохновляли татуировки на русском языке. Капсульный коллаб получил имя From Butter, With Love и поступил в ограниченную продажу 9 июня.

Так что если вы родились не в дельте Нигера и не храните в гардеробе «сенатор» на случай важных переговоров, то для создания максимально трендового футбольного образа лучше всего выбрать ретроджерси и что-нибудь с кириллическими надписями.