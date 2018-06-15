Не только купальник! Что обязательно должно быть в твоей пляжной сумке этим летом

Мир разделился на два лагеря: у один в самом разгаре пляжный сезон, у других — Чемпионат мира по футболу. Если ты относишься к первой категории счастливчиков — этот материал для тебя. Давай разбираться, что нужно обязательно взять с собой на пляж, чтобы и в тренды попасть, и хорошенько отдохнуть. Ах да, речь пойдет исключительно о модных вещах и аксессуарах.

Пляжное платье

Ты наверняка уже знаешь, что парео вышли из моды. Однако в чем же добраться от отеля до пляжа? Ответ прост! Тебе понадобится всего лишь легкое пляжное платье. Выбирай модели из натуральных тканей и без рукавов. Согласись, что втиснуться в обтягивающий наряд сразу после моря бывает очень непросто. Обрати внимание на вязанные платья, а также на простые платья-футболки.

А для самых хитрых дизайнеры придумали еще один предмет гардероба, который безусловно будет популярен летом — накидки-кимоно. В них можно добежать до бара или устроить фотосессию на пляже, продемонстрировав купальник!

Соломенная шляпа

Любая стильная леди должна иметь в своем круизном гардеробе шляпку. Лучше всего — соломенную широкополую шляпу. Этот аксессуар идеально сочетается как с купальниками, так и с платьями или летящими блузами. Кроме того шляпа защищает тебя от солнца, а широкие поля еще и играют очень функциональную роль — закрывают плечи и предотвращают от обгорания.

Этим летом в тренде соломенные шляпки с различной фурнитурой: банты и ленты подойдут для романтичных особ, а забавные принты — для любительниц повеселиться.

Слайдеры на платформе

Забудь про устаревшие вьетнамки! Тренд на якрие слайдеры захватывает все курорты и города мира. На пике популярности модели на высокой подошве. Они заменяют каблук и визуально вытягивабт ногу, но приэтом ты словно находишься на плоском ходу и совсем не устаешь, да и передвигаться, например, по галечному пляжу в такой обуви намного проще. Вторые по пулярности — слайдеры или эспадрильи на плетеной подошве. Они помогают создать легкий летний аутфит и будут больше уместы в городской черте. Кстати, если тебе предстоит заходить в море по камням, а твои нежные ножки не могут этого выдержать — поищи слайдеры на плотной подошве из резины, которые снабжены задним ремешком. Такие ты точно не потеряшь!

Сумка из рафии

Кажется, пришло время заменить и пляжную сумку. Вместительные шопперы или тоуты из рафии отлично справятся с ее задачами. Ты сможешь захватить с собой и крема от солнца, и небольшое полотенце, и сменный купальник, и даже любимый журнал. Да, такие сумочки выглядят скорее как корзины для пикника. Зато ты сможешь адаптировать их к любому look'у, всего лишь повязав на ручки платок подходящиего оттенка.

А еще — расскажем о небольшом лайфхаке. Для того, чтобы быть уверенной в сохранности своих документов и важных вещей — брось в сумочку специальный непромокаемый зип-кейс из прозрачного пластика. Защита от промокания обеспечена!

Повязка на голову

Если тебе наскучили банальные аксессуары для волос — пришло время обратить свой взор на повязки на голову и яркие тюрбаны! Подбери его под цвет купальника или, например, надень с легким комбенизоном из денима — заметишь, как сразу преобразится твой аутфит. Помимо эстетического предназначния, у повязок есть и функциональная черта — твои волосы даже при сильном ветре не перекроют обзор. Да и в целом, тюрбан слегка приоткрывает овал лица, а также позволяет заметить, например, твои крутые серьги.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK