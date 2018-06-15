Вжилась в роль: Сальма Хайек вышла в свет в образе Фриды Кало

В лондонском музее Виктории и Альберта состоялось мероприятие, посвященное легендарной мексиканской художнице Фриде Кало . Одной из приглашенных гостей вечера стала мексикано-американская актриса Сальма Хайек , одной из главной ролей которой в кинокарьере стала именно роль Фриды.

Для выхода в свет знаменитость выбрала шикарное черное этническое платье, украшенное крупным узором из ярких цветов. Свой экстравагантный наряд Сальма дополнила красными бусами, контрастным ультрамариновым платком, перекинутым через одно плечо, и традиционным головным убором, будто выполненным из лепестков. Завершением образа стали стильные винтажные серьги и кольца.