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Вжилась в роль: Сальма Хайек вышла в свет в образе Фриды Кало
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Вжилась в роль: Сальма Хайек вышла в свет в образе Фриды Кало 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В лондонском музее Виктории и Альберта состоялось мероприятие, посвященное легендарной мексиканской художнице Фриде Кало. Одной из приглашенных гостей вечера стала мексикано-американская актриса Сальма Хайек, одной из главной ролей которой в кинокарьере стала именно роль Фриды.
Для выхода в свет знаменитость выбрала шикарное черное этническое платье, украшенное крупным узором из ярких цветов. Свой экстравагантный наряд Сальма дополнила красными бусами, контрастным ультрамариновым платком, перекинутым через одно плечо, и традиционным головным убором, будто выполненным из лепестков. Завершением образа стали стильные винтажные серьги и кольца.
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Женский форум
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