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Супермодели — на свалку: первая в мире виртуальная красавица снялась для глянца
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Супермодели — на свалку: первая в мире виртуальная красавица снялась для глянца 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Британский фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, создатель виртуальной модели, опубликовал в Instagram снимки своей чернокожей красавицы Шуду, сделанные для модного журнала WWD.
Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram)
14 Июн 2018 в 11:33 PDT  Над первой полноценной фотосессией вместе с Уилсоном около месяца работали лучшие графические дизайнеры, которые должны были вручную оцифровать всю отобранную для съемки одежду. Сам Уилсон считает, что, сделав из Шуду звезду модельного бизнеса, совершит революцию в модной индустрии.
Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram)
28 Фев 2018 в 2:37 PST  Впервые фотографии «южноафриканской модели Шуду» опубликовал в Instagram косметический бренд певицы Рианны Fenty Beauty. Девушка казалась такой живой, что только спустя время пользователи узнали, что Шуду — не человек.
Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний созданного японскими инженерами жуткого робота-аватара.
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