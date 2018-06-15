Супермодели — на свалку: первая в мире виртуальная красавица снялась для глянца

Британский фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, создатель виртуальной модели, опубликовал в Instagram снимки своей чернокожей красавицы Шуду, сделанные для модного журнала WWD.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram)

14 Июн 2018 в 11:33 PDT Над первой полноценной фотосессией вместе с Уилсоном около месяца работали лучшие графические дизайнеры, которые должны были вручную оцифровать всю отобранную для съемки одежду. Сам Уилсон считает, что, сделав из Шуду звезду модельного бизнеса, совершит революцию в модной индустрии.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram)

28 Фев 2018 в 2:37 PST Впервые фотографии «южноафриканской модели Шуду» опубликовал в Instagram косметический бренд певицы Рианны Fenty Beauty. Девушка казалась такой живой, что только спустя время пользователи узнали, что Шуду — не человек.

Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний созданного японскими инженерами жуткого робота-аватара.