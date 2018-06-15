Латинские ритмы чистой арабики с NESCAFÉ Dolce Gusto

NESCAFÉ Dolce Gusto запускает новую премиальную коллекцию кофе Absolute Origin. В нее вошли лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin и эспрессо Peru Cajamarca. В каждой капсуле — чистая арабика, которая вобрала в себя лучшее из природы тех мест, где она была выращена.

Кофе из Гондураса медленно созревает в такт звукам тропического леса. Арабика из Колумбии выращивается местными жителями на своей земле в соответствии с традиционными канонами. Зерна из Перу собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи.

Своим оригинальным вкусом и насыщенным ароматом эспрессо и лунго из новой коллекции позволяют перенестись в Латинскую Америку и прочувствовать ритм ее жизни.