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Латинские ритмы чистой арабики с NESCAFÉ Dolce Gusto
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Латинские ритмы чистой арабики с NESCAFÉ Dolce Gusto 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
NESCAFÉ Dolce Gusto запускает новую премиальную коллекцию кофе Absolute Origin. В нее вошли лунго Colombia Sierra Nevada, эспрессо Honduras Corquin и эспрессо Peru Cajamarca. В каждой капсуле — чистая арабика, которая вобрала в себя лучшее из природы тех мест, где она была выращена.
Кофе из Гондураса медленно созревает в такт звукам тропического леса. Арабика из Колумбии выращивается местными жителями на своей земле в соответствии с традиционными канонами. Зерна из Перу собираются по всем традициям Минга — южноамериканской философии взаимного уважения и помощи.
Своим оригинальным вкусом и насыщенным ароматом эспрессо и лунго из новой коллекции позволяют перенестись в Латинскую Америку и прочувствовать ритм ее жизни.
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