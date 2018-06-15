Спорная вещь: как носить шорты в городе

О непростом отношении к шортам в нашей стране весьма наглядно свидетельствует история: в 50-х годах прошлого века шорты начали появляться в СССР, однако, как пишет в своих исследованиях социолог Игорь Кон, даже на курортах Крыма и Кавказа, где, казалось бы, шорты вполне уместны, требовалось немалое мужество, чтобы их носить! По распоряжению местных властей мужчин в шортах не обслуживали в магазинах, столовых и парикмахерских, а милиция вполне имела право остановить водителя в шортах и заставить его переодеться. Кроме того, в течение десятилетий существовала практика штрафов «за оголение», так что очень долгое время шорты оставались прерогативой детей и спортсменов.

Ситуация потихоньку менялась, в том числе под влиянием приезжающих иностранных туристов, которых, понятное дело, за шорты никто не штрафовал и не осуждал, ну а когда мини-юбки начали свое победное шествие, отношение к шортам также смягчилось.

Сегодня, в эпоху тотального разнообразия и изобилия, вы легко найдете шорты для любого случая и ситуации: пляжные, праздничные, офисные, ретро, джинсовые и так далее. Тем не менее, богатство выбора вовсе не освобождает нас от внимательного отношения к тому, куда и зачем надевается та или иная вещь.

Как носить шорты в офис?

В этом вопросе мужская мода куда строже женской: шорты в дресс-коде делового мужчины не допускаются, никак, никогда и ни при каких условиях, даже если планеты сойдут со своих орбит. Женская мода уточняет: шорты недопустимы в бизнес-гардеробе ряда профессий, например, для юристов, банкиров, дипломатов и т.д., но если вы работаете в более демократичных в плане внешнего вида сферах, то вполне реально подобрать шорты, вписывающиеся в универсальное представление об офисном гардеробе. Только имейте ввиду, летние шорты не предполагают никаких колготок, поэтому опять-таки здраво оцените, допустимо ли это на вашем месте работы.

При выборе шорт в офис главным критерием, конечно же, остается длина. Совет, с которым вы никогда не прогадаете: делайте ставку на хорошо скроенные шорты подлиннее, но при этом не ниже колена.

Самым «безопасным» выбором будет черный цвет и отсутствие декор, но при этом материал остается на ваше усмотрение: кожаные черные шорты будут смотреться и сдержанно, и стильно!

Шорты в городе: правила выбора

Если же вы задаетесь вопросом, уместны ли вообще шорты в городской черте, то ответ однозначный: да, конечно же, уместны, но только если это не пляжные модели, короткие, полупрозрачные или с рискованно заниженной талией.

Один из самых популярных фасонов этого лета, наоборот, предполагает завышенную талию с завязками paper bag.

Кроме того, в городских условиях буду весьма удобны и комфортны классические шорты в мужском стиле и шорты в стиле сафари.

Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе городских шорт, это то, как они на вас сидят. В 95% случаев совет выбрать чуть более просторные шорты вместо обтягивающих будет к месту.