ЧМ по моде: 6 ярких линеек одежды, посвященных главному спортивному событию года

Вчера в России стартовал Чемпионат мира по футболу 2018. И модные бренды подготовились к событию не хуже футбольных команд. Рассказываем, на какие коллекции стоит обратить внимание во время ближайшего шопинга.

New Balance

В прошлом месяце New Balance представили полуфутбольную линейку Otrushka, целиком и полностью посвященную России. Хитом коллекции стали белые бутсы с красным логотипом и подошвой.

В премиальном сегменте тоже не обошлось без фанатизма: Louis Vuitton выпустили красочную лимитку аксессуаров, выполненную (неожиданно!) в технике футбольных мячей. Помимо знаковой для бренда дорожной сумки, в серию вошли еще рюкзак и более мелкие аксессуары.

Dolce&Gabbana

Доменико Дольче и Стефано Габбана, известные своей страстью к русской культуре, пошли дальше: в создании футбольной коллекции дизайнеры использовали не только цвета российского флага, но и изображения главных достопримечательностей, в числе которых храмы Христа Спасителя и Василия Блаженного и стадион «Лужники».

Versace

Versace отметили ЧМ маленькой, но эффектной серией футболок для него и для нее. Что характерно, длина женской футболки позволяет носить ее как платье (или вместо футболки бойфренда во время просмотра очередного матча).

Furla

В лимитированном выпуске Furla обошлось без мячей: сумки и аксессуары, на радость иностранным гостям, они украсили матрешками. К слову, наши модницы тоже пришли в дикий восторг от новинок.

Третью и последнюю капсулу для adidas Гоша Рубчинский посвятил Чемпионату мира по футболу. Гвоздями программы стали футбольные джерси, украшенные названиями городов, в которых пройдут матчи футбольного первенства и брендированный мяч.