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ЧМ по моде: 6 ярких линеек одежды, посвященных главному спортивному событию года
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ЧМ по моде: 6 ярких линеек одежды, посвященных главному спортивному событию года 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера в России стартовал Чемпионат мира по футболу 2018. И модные бренды подготовились к событию не хуже футбольных команд. Рассказываем, на какие коллекции стоит обратить внимание во время ближайшего шопинга.
New Balance
В прошлом месяце New Balance представили полуфутбольную линейку Otrushka, целиком и полностью посвященную России. Хитом коллекции стали белые бутсы с красным логотипом и подошвой.
Louis Vuitton
В премиальном сегменте тоже не обошлось без фанатизма: Louis Vuitton выпустили красочную лимитку аксессуаров, выполненную (неожиданно!) в технике футбольных мячей. Помимо знаковой для бренда дорожной сумки, в серию вошли еще рюкзак и более мелкие аксессуары.
Dolce&Gabbana
Доменико Дольче и Стефано Габбана, известные своей страстью к русской культуре, пошли дальше: в создании футбольной коллекции дизайнеры использовали не только цвета российского флага, но и изображения главных достопримечательностей, в числе которых храмы Христа Спасителя и Василия Блаженного и стадион «Лужники».
Versace
Versace отметили ЧМ маленькой, но эффектной серией футболок для него и для нее. Что характерно, длина женской футболки позволяет носить ее как платье (или вместо футболки бойфренда во время просмотра очередного матча).
Furla
В лимитированном выпуске Furla обошлось без мячей: сумки и аксессуары, на радость иностранным гостям, они украсили матрешками. К слову, наши модницы тоже пришли в дикий восторг от новинок.
adidas x Гоша Рубчинский
Третью и последнюю капсулу для adidas Гоша Рубчинский посвятил Чемпионату мира по футболу. Гвоздями программы стали футбольные джерси, украшенные названиями городов, в которых пройдут матчи футбольного первенства и брендированный мяч.
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