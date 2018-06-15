Ульяновцам предлагают приобрести хорошую школьную форму

Швейное предприятие «Шпатров» предлагает ульяновцам приобрести современную качественную школьную форму, сообщает пресс-служба компании.

Выбор школьной формы — дело непростое. С этим высказыванием согласится почти каждый родитель. Ведь кроме того, что одежда для учебы должна быть качественной, долговечной, удобной и ее можно было бы купить по доступной цене, важно чтобы она понравилась самому ребенку, а значит, была красивой и стильной. Практически в невыполнимую миссию покупка формы превращается, когда ребенок имеет нестандартную фигуру. Где же приобрести хорошую и подходящую одежду для нового учебного года?

У нас есть лайф хак для родителей. Современную школьную форму можно купить в Ульяновском швейном предприятии «Шпатров», которое знакомо жителям Ульяновска не понаслышке. Компания Дмитрия Шпатрова входит в ТОП-3 швейных предприятий Ульяновской области, включенных в реестр производителей одежды для учащихся государственных и муниципальных учреждениях региона.

Огромным плюсом является цена, ведь сейчас ее снизили в разы, но при этом качество вещей не утрачивается. Акция продлится все лето, до 31 августа, но ульяновцам стоит торопиться, так как товар раскупают быстро.

Предприятие занимается пошивом не только детской, но и мужской, женской офисной одежды из качественных тканей, поставляемых из Кореи, Китая, Индии, Турции, России. Поэтому купленная вещь под этим брендом долгое время будет сохранять безупречный внешний вид.

Современное оборудование, высококвалифицированный персонал, собственный экспериментальный цех и наработанная лекальная база — все это позволяет создавать уникальные коллекции с учетом пожелания покупателей. Особенно это важно для детей с нестандартной фигурой, для которых важно скрыть недостатки и подобрать удобную одежду. В компании «Шпатров» подберут подходящий для клиента комплект из вещей разных размеров.

Швейное производство Дмитрия Шпатрова выпустило в продажу недорогие, но элегантные вещи из плотного трикотажа и костюмных тканей с эластаном.

Доверять фирме «Шпатров» стоит еще и потому, что участвует во Всероссийских специализированных выставках, выигрывает тендеры на пошив одежды для организаций.

Детям хочется давать все самое лучшие, поэтому школьные костюмы «Шпатров» станет выбором заботливых и современных родителей, желающих купить качественную вещь по доступной цене.

Тел. +7 (951) 095-53-06 Г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 пр. Врача Сурова, 2а, 2 этаж

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