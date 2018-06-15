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Инна Жиркова: «Готовимся болеть за Юру дальше»
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Инна Жиркова: «Готовимся болеть за Юру дальше» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Инна Жиркова болела за сборную России со старшим сыном 9-летним Димой и подругой Юлией Барановской.
"Кричали громко: голос сорвали! Очень переживали. Конечно же поедем за нашей сборной дальше и будем поддерживать на всех матча чемпионата", — поделилась эмоциями Инна Жиркова.
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Жиркова не только переживает за футболистов на стадионе, но и выпустила капсульную коллекцию спортивных костюмов накануне старта Чемпионата мира. По словам владелицы ателье-бренда MiloMilo и мамы троих детей коллекция создана в поддержку любимого супруга-футболиста и игроков нашей Сборной.
"Мы с Юрой поклонники спортивного стиля, да и как иначе в нашей семье, — призналась Инна. — Мы часто проводим время на детских площадках, в самолетах, Юра на тренировках. Костюмы в этом плане удобные, практичные и при этом в них ты всегда стильно выглядишь. К тому же целый месяц в России будет проходить знаковое для нас и всего мира событие и мое ателье решило не оставаться в стороне и выпустить специально к Чемпионату мира по футболу линейку спортивных костюмов. На данный момент мы выпустили женские и мужские модели в трех цветах — белом, сером и черном, с разными принтами. Все костюмы сделаны из хлопка".
Уже сейчас в костюмах от Инны Жирковой и ее ателье MiloMilo можно увидеть одного из лучших игроков «Евро-2008» Дмитрия Торбинского, футболиста Романа Павлюченко и, конечно же, Юрия Жиркова.
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