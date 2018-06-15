Жительница Воронежа предупредила выпускниц о нелегальном бутике с бракованными платьями

Как утверждает женщина, у продавца нет ни регистрации, ни сертификатов на товар. Жительница Воронежа почти месяц не может добиться от магазина вечерних платьев возвращения денег за бракованный наряд. А в ходе разбирательств и вовсе выяснила, что ИП, под которым работает бутик, официально прекратило деятельность ещё в 2008 году. Об этом «Вести-Воронеж» рассказала сама женщина, которая попала в непростую ситуацию. Зовут горожанку Светлана. Она рассказывает, что «роковое платье» самостоятельно купила её 18-летняя дочь для выпускного. В апреле девушка пришла в магазин Melinа, расположенный в доме №49 по улице Степана Разина, и ей приглянулся один розовый наряд за 23,5 тыс. рублей. Платье было великовато девушке, но продавец уверила, что это не проблема — всё можно подшить у них.

Школьница купила платье, отнесла домой, повесила в чехле и забыла о нём почти на месяц в силу ряда обстоятельств, рассказывает её мама. А когда уже в мае решили отнести вещь на корректировку, девушка вновь примерила наряд дома — тут-то и дало о себе знать качество изделия. На одной из бретелей лопнуло крепление, также оторвались бусины, которые были закреплены на нейлоновых нитях. Мама выпускницы позвонила в магазин и рассказала о проблеме. Там ей пообещали, что примут платье назад, но деньги вернут только тогда, когда его удастся перепродать. — Мы и договорились на этом. А 26 мая приехали на место, и продавец сказала: платье мы не берём, только будем ушивать. А нам нет смысла его ни ушивать, ни отрезать — платье — брак, — рассказывает Светлана. Мирно договориться о возврате денег не удалось — в бутике заявили, что это возможно теперь только через суд. Поскольку 14 дней с момента покупки давно истекли.

После этого Светлана составила претензию, которую владелец магазина так до сих пор и не приняла, а также написала заявления в полицию и прокуратуру . Горожанка обратилась за помощью и к адвокату, которому удалось выяснить странный факт — бутик работает от имени ИП, которое по документам прекратило деятельность ещё 10 лет назад. — Мой адвокат начал выяснять информацию про ИП, а оно закрыто. Прекратило существование еще в 2008 году, это мы узнали из выписки налоговой. Адвокат ей говорит: «На каком основании вы поставили вот эту печать? Вы незаконно пользуетесь этой печатью в товарном чеке». Она поняла, что мы начали копать, и говорит: «Ну, это я нечаянно поставила», — говорит Светлана.

Также, по словам женщины, они просили у продавца показать сертификат на платье, которое было приобретено. Но та так ничего и не предоставила. — Сертификата на платье продавец нам тоже не предъявил. Т.е. в салоне висит много платьев, продавец говорит: «Шьём где-то в ателье». А, может, дома где-то? Кстати, мы ещё звонили в налоговую про ИП — и налоги не платятся, — отметила женщина. Сейчас Светлана собирается отправить злосчастное платье на экспертизу, результаты которой будут через неделю. И намеревается обращаться в суд.

— Юрист прогнозирует, что дело выигрышное. И что продавцу, возможно, придётся выплатить и моральный ущерб. Человек неадекватный. Мы как-то пришли с адвокатом, а она нас и платье святой водой опрыскивать стала, — добавила Светлана. Для мамы школьницы принципиально, чтобы бутик вернул её дочери деньги. — Мне эти деньги не нужны. Пусть вернут ребёнку. Дочь три месяца собирала эти деньги. Она получает выплаты по потере кормильца — у нее погиб папа… И экзамены сейчас, и эта нервотрёпка… — делится горожанка.

Сейчас же обстоятельства сложились так, что школьнице никакое платье уже и не нужно. По семейным обстоятельствам ей придётся уехать в другой город и на выпускном её не будет. Семья опасается, что в такую ситуацию может попасть ещё кто-то из горожан. «Вести-Воронеж» пытаются связаться с владелицей магазина, но пока этого сделать так и не удалось — по словам сотрудников бутика, хозяйка отсутствует на рабочем месте.