Вчерашняя мода. Чему можно поучиться у англичанок

Страсти вокруг самой трогательной титулованной свадьбы утихли, но влияние английских традиций на женский гардероб только укрепляет свои позиции. Быть в тренде уже не так заманчиво, как желание быть изысканной. И эта тенденция распространяется не только на «деловой прайм-тайм», но и на время вне бизнеса. Одно из самых актуальных стилевых решений на сегодня — «идеальная женщина одета по вчерашней моде».

Родом из Дерби

Бесценным источником удачных стилевых экспериментов для деловой современной женщины могут стать предметы английского гардероба категории «хобби и увлечения» с многовековой историей. Например, костюм для верховой езды, ставший прообразом стиля «дерби». Не зря Дик Фрэнсис из рода Стенли выбрал для своей автобиографичной книги название «Спорт королев». Надо отметить, что Ее Величество возражать не стала. Графа Дерби, определенно стоит поблагодарить не только за одноименную модель обуви — туфли дерби, но и за возможность привнести атрибуты светской жизни английских аристократов в наш гардероб для загородного отдыха.

Когда важно подчеркнуть высокий статус вне офиса, замените заурядный комплект с джинсами и курткой на бриджи и жакет на манер редингота. Нет необходимости полностью копировать костюм наездника, но эстетичная стилизация этого благородного вида спорта способна стать уместной альтернативной уже в ближайшие выходные. Умеренная инъекция в виде клетки «британского происхождения» будет вполне органична в такой стилистике. Вмешательство клетчатой геометрии уместно как смелое, так и более деликатное. Например, можно отдать предпочтение клетчатому жакету или ограничиться локтевыми вставками на рукавах, отделкой лацканов или аксессуарами. Выбрав всеми любимую клетку Burberry или Принц Уэльский , точно не ошибетесь.

Правильная комплектация

Чтобы остаться на территории стиля «дерби», жакет рекомендуется выбирать темного цвета, а брюки — светлой гаммы. Главное условие — ткани только высокого качества и не сковывающие движения. Для более достоверного сходства образ можно дополнить жокейскими сапогами, представленными сегодня брендами от категории люкс до масс-маркета. Кроме того, жокейские сапоги — это настоящий must have и выгодная инвестиция. Количество комплектов и стилевых решений, которые можно с ними создать, ограничивается только вашей фантазией и смелостью. Но и «туфли английской крови» тоже подойдут: дерби и броги вполне уместная альтернатива. А вот от очевидно спортивных кед и кроссовок лучше воздержаться, даже в угоду удобству и современным тенденциям, тяготеющим к спорту. Этот стиль весьма притенциозен к чистоте линий.

Финальным аккордом станут шелковый платок и сумка Saddle bag: по форме напоминает седло и может быть как совсем небольшого, так и среднего размера. В сезоне 2018 года дизайнеры дают волю платку. Его можно завязать по типу пионерского галстука, использовать как декор для сумки или обернуть вокруг запястья. Экспериментируйте. Авторский почерк приветствуется. Орнаментику платка выбирайте «пародистую». Стиль обязывает. Тем, кто нацелен на точную идентификацию образа, модная индустрия предлагает различные версии «жокейских» кепок. Любительницы головных уборов будут в восторге. Однако, следует помнить, что одежда в этом стиле требует хорошей спортивной формы и соответствующей манеры поведения. Быть грациозной — это искусство.

Неоспоримое преимущество такого комплекта — каждый предмет отлично уживается в повседневном Casual. Нет необходимости ждать следующей поездки за город. Миксуйте эти вещи со свойственным им чувством превосходства.

Вернуться в прошлое

Поклонницам подчеркнуто женственных силуэтов есть смысл вдохновляться более романтичной стороной великосветского досуга и прекрасными леди-наездницами в амазонках (сочетание корсета с длинной юбкой). Современная интерпретация может оказаться и сдержанной, и остромодной. Но поскольку верховая езда всегда приравнивалась к искусству, то и костюмы не отличались скромностью исполнения. Бесспорно, нельзя не признать первоначальное влияние французской моды на это платье, но вскоре эталонным был признан костюм английского аристократа, а значит, и амазонки стали функциональнее и проще. И нам сейчас это модное веяние как никогда близко.

Но в любом случае человечество еще не придумало ничего более соблазнительного для женщины, чем корсет. А выбрав для него демократичный деним, натуральную шерсть, хлопок или замшу всегда можно смягчить острые углы и уйти от стереотипов, связанных с корсетом. Задача данного образа — сделать корсет предметом не вечернего, а дневного гардероба. Надеть его можно на платье макси или скомбинировать с юбкой и рубашкой. Но и в юбке, и в платье важно сохранить изысканность через качество ткани, цвет и принт, иначе есть риск перейти в лагерь «хиппи». Довериться стоит природным оттенкам и натуральным тканям. Остаться в категории «леди» всегда поможет головной убор. Для летних уикендов такая стилизация станет прекрасным поводом обзавестись шляпкой канотье (соломенная шляпа жесткой формы с невысокой цилиндрической тульей) или более достоверной для стилизации версией цилиндра. В этом сезоне аксессуары из соломки — один из самых очевидных трендов и представлены они большим количеством брендов в различных вариациях. А вот выбор обуви в таком образе может быть весьма широким и зависит скорее от темпа, которые вы задаете на этот день. Пожалуй, рекомендации те же: отказываемся от откровенно спортивной обуви и рассматриваем всевозможные мюли, босоножки, эспадрильи на танкетке и летние ботильоны. Но самым главным оружием прекрасной леди всегда была и остается счастливая улыбка. Это самый главный аксессуар, которым точно не стоит пренебрегать.

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