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3 модных образа с обувью на каблуке-рюмочке
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3 модных образа с обувью на каблуке-рюмочке 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1. Джинсы, однотонная футболка и пиджак в стиле oversize — такое сочетание успело стать современной классикой. Жакет добавляет нужного шика простым вещам, а сделать образ еще более стильным поможет необычная обувь. Например, мюли на каблуке-рюмочке. 2.
Конечно, обувь на таком каблуке напоминает, скорее, гардероб мамы или бабушки. «В свое время, я», — обычно так начинаются подобные истории. Но оно и лучше — можно почерпнуть вдохновение в 70-80-х годах и начать творить новую модную историю с вещами в винтажном стиле: яркие брюки клеш, вязаный топ, черные лодочки.
3.
А на современный лад kitten heels сочетаем с джинсовой мини, которая совершила свое глобальное возвращение на модный пьедестал, чему мы только рады. В ход снова может пойти любимый клетчатый жакет, сумка-авоська и модные очки. Вообще, секрет этой обуви прост — она делает любой аутфит в несколько раз более стильным, поэтому этот тренд так полюбился современным it-girls. Магия? Возможно. Никаких ограничений по подбору вещей нет — просто меняйте свою привычную пару обуви на мюли или туфли с каблуком-рюмочкой и носите с повседневными нарядами, и будем вам счастье.
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