Начесы, дикий Запад и голая грудь: Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в винтажной рекламе Dsquared2

Модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными героинями в новой рекламной кампании Dsquared2.

Белла и Кендалл — сейчас одни из самых востребованных моделей в мире. Поэтому нет ничего удивительного, что выбор бренда Dsquared2 пал именно на этих красоток. Хадид и Дженнер снялись в винтажной рекламе осенне-зимней коллекции 2018, в которой показали не только необычные образы, но и свои аппетитные формы. Съемки проводились в мотеле, номер которого был выполнен в стилистике прошлого века. Компанию моделям составили сексуальные красавцы. Авторами креативной рекламы стали фэшн-фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт

К слову, это уже не первая совместная работа Кендалл и Беллы. Девушки не только вместе снимаются в различных рекламах и работают на показах, но и дружат. Подруги часто вместе отдыхают и делятся с поклонниками своими горячими фото.

Как тебе такая стилистика рекламы?

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Фото:Instagram