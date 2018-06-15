Пряная гамма, роскошные наряды и богемный шик в новом круизном лукбуке Carolina Herrera

Коллекция Carolina Herrera Resort 2019 стала дебютной для Уэса Гордона, нового креативного директора. В феврале этого года основательница бренда Каролина Эррера покинула этот пост и передала бразды правления молодому и амбициозному дизайнеру, сама же стала амбассадором бренда.

Вдохновленный роскошной жизнью Палм-Спрингса, Уэс создал коллекцию под стать городу. Строгие силуэты костюмов и элегантные блузы олицетворяют помпезные рестораны курорта, а пышные платья и «кричащие» принты сливаются с модернистской архитектурой улиц.

Вермильон или коралловый, нежно-розовый или изумрудный, базовый черный или ярко-алый — цветовая палитра, как у художника, настолько разнообразна, что можно выбирать оттенки по настроению. А яркие рисунки, объёмные аксессуары и вышивки в виде сердец и цветов — пикантная приправа к «блюду», которая делает его совершенным.

Коллекция, словно гардероб роскошной девушки, подходит для любого выхода — поиграть в гольф, попытать счастье в казино, совершить вечерний променад или отправиться в романтическое путешествие.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб