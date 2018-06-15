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Стелла Маккартни создала копии свадебного платья Меган Маркл
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Стелла Маккартни создала копии свадебного платья Меган Маркл 

Fancy Journal 50 минут назад
Фото: Fancy Journal
Стелла Маккартни выпустила капсульную коллекцию, в которую вошли копии свадебного платья Меган Маркл. Коллекция получила название Made With Love — в нее вошли 23 белых и 23 черных платья, созданные из экологичной вискозы. Ожидается, что весной 2019 года коллекция будет расширена.
Приобрести эксклюзивные свадебные наряды можно только в официальном магазине бренда Stella McCartney, расположенном на Old Bond Street в Лондоне. Чтобы стать обладателем платья необходимо сначала написать на почту 23oldbond.store@stellamccartney.com, дождаться личного приглашения от Стеллы Маккартни и быть готовым заплатить 3,5 тысячи фунтов стерлингов.
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Женский форум
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