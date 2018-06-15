Gorillaz запустят собственную линию одежды

Британская музыкальная группа Gorillaz запустит собственную линию мерча G Foot, созданную совместно с парижским брендом GEYM. Первая капсульная коллекция, состоящая из 14 предметов одежды, будет представлена уже 1 июля, а выход полноценной линии назначен на конец этого года. Также увидеть одежду от Gorillaz можно будет уже 20 июня на показе мужской коллекции GEYM в Париже.

Коллекция вдохновлена вымышленными участниками музыкальной группы. Идея мерча состоит в том, что в линию войдут те вещи, которые 2D, Мёрдока Никкалса, Нудл и Рассел Хоббс могли бы носить в реальной жизнь.

Напомним, что уже через две недели, 29 июня, Gorillaz представят свой новый альбом «The Now Now», за релизом которого можно следить на специальном сайте thenownow.tv.