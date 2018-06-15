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Малышева поразила декольте
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Малышева поразила декольте 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Ведущая Елена Малышева, похоже, твердо намерена завоевать титул секс-символа. Сейчас звезда держит весьма строгую диету и на днях похвасталась постройневшей фигурой в вечернем платье с довольно глубоким декольте. Реакция публики была неоднозначной.
Елена Васильевна опубликовала в Insta серию фотографий и видеороликов с церемонии вручения премии лучшим врачам России. На мероприятии Малышева появилась в вечернем платье с декольте отделанном вышивкой и с легкой накидкой. «Али я не царица?!», — оставила звезда кокетливую подпись к одному из снимков.
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)
14 Июн 2018 в 11:07 PDT  Фигура и наряд ведущей стали предметом оживленной дискуссии: «А бюст какой, вы красотка, Елена Васильевна», «Красота! И грудь есть», «Срочно смените стилиста! Это платье к вам не имеет никакого отношения. Грустно стало. Вы заслуживаете большего», «Елена Васильевна, хватит худеть. Вы прекрасны».
Напомним, недавно Малышева обмолвилась, что подумывает о смене имиджа. «На самом деле, 5 лет тому назад я собиралась снять очки раз и навсегда. В программе „Здоровье“ зрители проходили целое голосование на предмет того, какая я без очков. Без них я такая сексуальная и безмятежная красавица, которая никакого отношения не имеет к моему повседневному образу строгой и серьезной женщины-врача».
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