Выбираем лучшую и худшую футбольную форму

Лучшие формы команд-участниц: Австралия

Благородный темно-зеленый: напоминает цвет спорткаров 1970-х.

Нигерия

Слегка психоделичные шевроны и внезапный салатовый цвет. Класс!

Хорватия

Запоминающаяся вторая форма — холодный и солидный стиль.

Худшие формы команд-участниц: Испания

Скучнее — не придумаешь. Спасибо фантазерам из adidas.

Египет

А, нет, придумаешь

Германия

Натужный физкультурный дизайн. Футболка как из «Декатлона».

Кампейны

А вот и лучшие кампейны к Чемпионату мира. Так сейчас надо представлять футбольную форму. Поляки и хорваты оказались прогрессивнее прочих участников состязаний — они представили комплекты своих спортивных одежд так, будто они сработаны в фэшн-лабораториях Гоши или Демны.

Польские модники:

Хорватские: