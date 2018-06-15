Выбираем лучшую и худшую футбольную форму 

Лучшие формы команд-участниц: Австралия
Благородный темно-зеленый: напоминает цвет спорткаров 1970-х.
Нигерия
Слегка психоделичные шевроны и внезапный салатовый цвет. Класс!
Хорватия
Запоминающаяся вторая форма — холодный и солидный стиль.
Худшие формы команд-участниц: Испания
Скучнее — не придумаешь. Спасибо фантазерам из adidas.
Египет
А, нет, придумаешь
Германия
Натужный физкультурный дизайн. Футболка как из «Декатлона».
Кампейны
А вот и лучшие кампейны к Чемпионату мира. Так сейчас надо представлять футбольную форму. Поляки и хорваты оказались прогрессивнее прочих участников состязаний — они представили комплекты своих спортивных одежд так, будто они сработаны в фэшн-лабораториях Гоши или Демны.
Польские модники:
Хорватские: