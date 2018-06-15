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В Воронежской области открыт первый в стране Музей коров
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В Воронежской области открыт первый в стране Музей коров 

Национальный Туристический Союз 26 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Коллекция искусно сделанных коров из различных материалов собрана в количестве 830 экземпляров в уникальном музее. Свой вклад внесло и Министерство сельского хозяйства, передав музею скульптуру буренки голштино-фризской породы.
Среди материалов — древесина, хрусталь, керамика, минералы различных пород, даже кристаллы Сваровски. Инициатором коллекции еще пять лет назад был глава управляющей компании «Дон-Агро», на базе которого сейчас и существует музей. На сегодняшний день музей коров является одним из крупнейших коллекций в стране миниатюр международного дизайнерского проекта CowParade.
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