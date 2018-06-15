Виктория Боня носит футболки за 23 тысячи рублей

Телеведущая призналась, что предпочитает одежду от кутюр не только на светские мероприятия, но и в повседневной жизни.

Виктория Боня в видео-интервью своему другу, который ведет канал о звездах под названием denchiktv, рассказала, в какой одежде она вышла на прогулку по городу. Скажем сразу, исключительно все ее вещи оказались брендовыми: кроссовки Alexander McQueen, джинсы Yves Saint Lauren, жакет Dolce & Gabbana, сумка Hermes, подвески Chanel и Van Cleef & Arpels… Стоимость всех вещей и аксессуаров светская дива называть не стала, сославшись на плохую память, но цену обычной серой базовой футболки все же озвучила.

«Маяка стоит 23 тыс. рублей. Вчера купила, поэтому помню», — призналась Виктория. А затем добавила, что вся ее одежда, конечно, является оригиналом известных люксосвых марок.

«Я так понимаю, что на тебе сейчас 10 миллионов? Честно скажи!» — спросил в финале видео блогер.

«Побольше даже…» — робко ответила ему Виктория Боня.

Виктория Боня в футболке за 23 тыс. рублей и жакете Dolce & Gabbana

Кроссовки Виктории Бони, Alexander McQueen

Сумка Виктории Бони, Hermes

После подобного заявления друг звезды сделал вывод, что образ от Виктории стоит огромного состояния.

«Виктория Боня носит на себе трехкомнатную квартиру в Москве! До сих пор в себя прийти не могу, бренды эти снятся. Про часы и браслеты в видео не уместилось…» — сообщил автор канала denchiktv в комменариях к посту.

При этом сама знаменитость видео от друга к себе на страницу заливать не стала. Зато Боня почти каждый день делится с подписчиками снимками из новой виллы в Монако, куда переехала с дочкой Анджелиной из квартиры почти сразу после объявления о романе с французским миллиардером Пьером Андюраном в мае этого года

С отцом своего ребенка Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллионера, Боня, напомним, рассталась в начале 2017 года, сохранив дружеские отношения.

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