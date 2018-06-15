Самые громкие скандалы в индустрии моды 

Если кого и можно назвать настоящей истеричкой и скандалисткой, то это Наоми Кэмпбелл. Помимо того, что за супермоделью ни раз замечалось агрессивное поведение и рукоприкладство, Наоми вела и более грубую и жестокую войну с Тайрой Бэнкс за место под солнцем. Кэмпбелл даже отказывалась участвовать в одних показах с Тайрой, заставляя дизайнеров делать выбор между ними. Так что да, наглость — второе счастье (но это не точно).
Сначала ты становишься символом «героинового шика», а потом тебя за этот же шик в повседневной жизни бойкотирует все модное сообщество, кроме Маккуина, конечно. Может, кому-то еще и удастся повторить ошеломительный успех Кейт Мосс и стать новым лицом эстетической эпохи, однако еще одну модель с передозировками и откровенно нездоровым образом жизни мир вряд ли еще простит. Тем более сейчас, когда #зож #vegan.
Одна заблудшая овечка всегда лучше поймет другую, чем все остальное стадо. И это мы сейчас все про ту же Кейт Мосс, которая дала Джону Гальяно реабилитироваться, когда попросила его сшить свадебное платье. И все это поосле громкого скандала с антисемитскими высказываниями пьяного модельера в баре. Но все, что ни делается — к лучшему. Нам намного больше нравятся работы Гальяно в Maison Margiela, а Dior оставим Кьюри.
Казалось бы, в каком скандале мог быть замешан модельер, одной из причин увольнения из Louis Vuitton которого послужила чрезмерная любовь и уважение Марка Джейкобса к недружественным брендам. Но все-таки свою первую работу в Perrie Ellis он потерял (правда, заодно и заработал себе имя) в 1992 году из-за коллекции в стиле гранж, которая вызывала одновременно и восторг и осуждение у критиков.
Ив Сен Лоран и Том Форд
К сожалению, мы никогда не узнаем, что бы подумал Ив Сен Лоран, увидев то, что сотворил с его брендом Энтони Ваккарелло, зато мы точно знаем, что в 1999 он не оценил работу Тома Форда в качестве его «наследника». Как признается Том, у него даже есть письмо от Ива, где он обвиняет Форда в том, что он уничтожил 40 лет его работы за 13 минут. Такие вот страсти.
PETA
Если за последний год все больше и больше брендов отказывается от использования меха в своих коллекциях, то еще 15 лет назад PETA о таком и мечтать не могли! Но сообщество по защите животных нельзя назвать особо дружелюбным, а вот изобретательным — да! Активисты обливали краской меховые изделия на Неделе моды, врывались даже на показы Victoria’s Secret, кидались мукой в Ким Кардашьян и Анну Винтур. Последней один раз даже подали на ужин енота в отеле Four Seasons. А чем хрюшка хуже?
Кэти Хорин
Пожалуй, даже Анну Винтур стервой называли реже, чем Кэти Хорин. Бывший редактор моды The New York Times за свою карьеру успела не только дать честное мнение и оценку творчества каждого известного дизайнера, но и поругаться с доброй их половиной. Да и вряд ли найдется еще один модный критик, которого на свои показы не пускало сразу такое количество модных домов: Carolina Herrera, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana в их числе. И даже душка Оскар де ла Рента назвал ее «черствым гамбургером трехдневной давности». Так что начинающим блоггерам и микроинфлюенсерам лучше брать пример со Сьюзи Менкес.