Самые громкие скандалы в индустрии моды

Если кого и можно назвать настоящей истеричкой и скандалисткой, то это Наоми Кэмпбелл. Помимо того, что за супермоделью ни раз замечалось агрессивное поведение и рукоприкладство, Наоми вела и более грубую и жестокую войну с Тайрой Бэнкс за место под солнцем. Кэмпбелл даже отказывалась участвовать в одних показах с Тайрой, заставляя дизайнеров делать выбор между ними. Так что да, наглость — второе счастье (но это не точно).

Сначала ты становишься символом «героинового шика», а потом тебя за этот же шик в повседневной жизни бойкотирует все модное сообщество, кроме Маккуина, конечно. Может, кому-то еще и удастся повторить ошеломительный успех Кейт Мосс и стать новым лицом эстетической эпохи, однако еще одну модель с передозировками и откровенно нездоровым образом жизни мир вряд ли еще простит. Тем более сейчас, когда #зож #vegan.

Одна заблудшая овечка всегда лучше поймет другую, чем все остальное стадо. И это мы сейчас все про ту же Кейт Мосс, которая дала Джону Гальяно реабилитироваться, когда попросила его сшить свадебное платье. И все это поосле громкого скандала с антисемитскими высказываниями пьяного модельера в баре. Но все, что ни делается — к лучшему. Нам намного больше нравятся работы Гальяно в Maison Margiela, а Dior оставим Кьюри.

Казалось бы, в каком скандале мог быть замешан модельер, одной из причин увольнения из Louis Vuitton которого послужила чрезмерная любовь и уважение Марка Джейкобса к недружественным брендам. Но все-таки свою первую работу в Perrie Ellis он потерял (правда, заодно и заработал себе имя) в 1992 году из-за коллекции в стиле гранж, которая вызывала одновременно и восторг и осуждение у критиков.

К сожалению, мы никогда не узнаем, что бы подумал Ив Сен Лоран, увидев то, что сотворил с его брендом Энтони Ваккарелло , зато мы точно знаем, что в 1999 он не оценил работу Тома Форда в качестве его «наследника». Как признается Том, у него даже есть письмо от Ива, где он обвиняет Форда в том, что он уничтожил 40 лет его работы за 13 минут. Такие вот страсти.

PETA

Если за последний год все больше и больше брендов отказывается от использования меха в своих коллекциях, то еще 15 лет назад PETA о таком и мечтать не могли! Но сообщество по защите животных нельзя назвать особо дружелюбным, а вот изобретательным — да! Активисты обливали краской меховые изделия на Неделе моды, врывались даже на показы Victoria’s Secret, кидались мукой в Ким Кардашьян и Анну Винтур . Последней один раз даже подали на ужин енота в отеле Four Seasons. А чем хрюшка хуже?

Кэти Хорин