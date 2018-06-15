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Неузнаваемая Синди Кроуфорд в образе рок-звезды: фото
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Неузнаваемая Синди Кроуфорд в образе рок-звезды: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
52-летняя Синди Кроуфорд не перестает удивлять поклонников своими нарядами. На светских мероприятиях модель блистает в роскошных платьях, а в повседневной жизни зачастую выглядит как подросток. Складывается впечатление, что у них с Каей Гербер один гардероб на двоих.
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
На днях Синди запечатлели на прогулке вместе с мужем. В тот день на ней были джинсы и кожаная куртка, одетая поверх футболки с принтом в стиле рок. И без того яркий образ дополнили золотые балетки и солнцезащитные очки. Интернет-пользователи не сразу узнали в роковой красотке Синди.
Синди Кроуфорд
Напомним, Синди Кроуфорд вышла замуж за манекенщика Рэнди Гербера в 1998 году. У супругов растут двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан Гербер. Пресли Уокер, как и его сестра, занимается моделингом, но больше времени уделяет фотографии. Именно он начал первым фотографировать сестру. Благодаря этим снимкам Кайя и привлекла внимание модельных агентов.
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