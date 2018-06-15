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6 украшений, которые украсят ваше лето
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6 украшений, которые украсят ваше лето 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Если задуматься, все нежно любимые нами украшения когда-то были остромодными тенденциями. Иными словами, входили в моду как будто бы на время, а потом оставались в чьих-то личных коллекциях, считайте, навсегда. Именно поэтому мы каждый сезон внимательно присматриваемся к новинкам, чтобы попытаться угадать, что в будущем сможет стать новой классикой, а заодно добавить к себе в шкатулку новых «любимчиков». Впереди лето — однозначный сезон украшений, потому что одежды становится меньше, а сверкающих аксессуаров — больше.
Street style
Street style
Street style
Украшения с животными
Марка Gucci такое точно бы одобрила: тут вам и цветные камни, и имитация желтого золота, и животное-талисман в качестве «оберега» от неудачных покупок для всех fashionista.
Брошь SL, серебро, фианиты (заказать)
Камни с необычной текстурой
Бриллианты — это всегда отличная идея, но и дизайнеры, и пытливые модницы находятся в вечном поиске чего-то совершенно не конвенционального — того, что раньше не пестрело в каждом втором журнале. Как, например, камни с необычными рисунками.
Кольцо SL, муранское стекло (заказать)
Цепочки на манер индустриальных
Мода как будто бы возвращается в недалекое прошлое со словами «Вспомни, как ты делала это». Вот мы и вспомнили, что самые крутые колье в школе меньше всего напоминали украшения и идеально подходили к джинсовым юбкам со строгим рядом пуговиц спереди и обязательным неровным подолом.
Цепочка «Адамант», серебро, тип плетения «Якорь» (заказать)
Украшения для волос
Шапки долой, да здравствуют стильные шляпы днем (ведь дополнительную защиту от солнца, особенно в отпуске, никто не отменял!), а вечером — укладки с косичками, пучками и вьющимися локонами и декоративной «добавкой» в виде украшений для волос.
Украшение для волос SL, жемчуг (заказать)
Украшения-эмодзи
Задорные, необычные и смешные — точно как рисованные эмоции, с помощью которых вы выражаете чувства и реакции в электронных сообщениях. Ну и пусть, что некоторые из украшений смотрятся уж очень инфантильно, ведь лето — это почти что come back в детство.
Серьги SL, серебро, фианиты (заказать)
Ожерелья «со звуком»
Летом тот, кто не танцует, не ловит ритм всеми любимого теплого сезона. Не сомневайтесь, стоит ли, а лучше найдите стиль музыки под пульс вашего сердца и украшение, которое будет звенеть в танце в такт композиции и вашим движениям. Всем love!
Ожерелье SL, серебро, фианит, алпанит (заказать)
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