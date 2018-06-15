Фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram фото, способное свести с ума фанатов марки Dior. Спортсмен пожаловался, что его любимец — собака по имени Асти — съела дорогущие туфли жены.
— Был Dior, нет Dior. Собака-лучший друг человека! Была… до встречи с Dior, — подписал фотографию фигурист.
Фанаты тут же принялись успокаивать Ягудина и Татьяну Тотьмянину.
— Это все равно прошлогодняя коллекция,
— У Тани есть коньки, зачем ей туфли?
— А у собачки есть вкус! — пишут комментаторы.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Алексей Ягудин напугал поклонников фотографиями швов и разбитого носа.