«Был Dior, нет Dior» — собака Ягудина сгрызла дорогущие туфли его жены

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram фото, способное свести с ума фанатов марки Dior. Спортсмен пожаловался, что его любимец — собака по имени Асти — съела дорогущие туфли жены.

— Был Dior, нет Dior. Собака-лучший друг человека! Была… до встречи с Dior, — подписал фотографию фигурист.

Фанаты тут же принялись успокаивать Ягудина и Татьяну Тотьмянину

— Это все равно прошлогодняя коллекция,

— У Тани есть коньки, зачем ей туфли?

— А у собачки есть вкус! — пишут комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Алексей Ягудин напугал поклонников фотографиями швов и разбитого носа.