Первый кампейн магазина грузинских дизайнеров Geasy: Лисий лес, пикник и деконструктивизм

Магазин Geasy, открывшийся на Мытнинской улице, 27 в апреле этого года, снял первый кампейн. По атмосфере он очень напоминает рекламы Dolce & Gabbana, только вместо итальянцев в нем — грузины, вместо венецианских локаций — Лисий лес, а вместо одежды с цветочными принтами — деконструктивизм от Janashia, Tatuna Nikolaishvili, Tiko Paksa, Flying Painter и TAMTA Shindelishvili. Эти грузинские бренды тщательно отбирает и привозит в Петербург Елена Хотько, запланировавшая создать концептуальный и принципиально новый для города фэшн-проект — и судя по первой фотосессии Geasy у нее это хорошо получается.

Все вещи из кампейна можно купить не только в магазине, но и онлайн: в течение недели команда Елены запустит сайт geasy.store. Вместе с ним откроется предзаказ из новых коллекций грузинских марок и заказ нарядов по индивидуальным меркам.