Тренды лета 2018: аквасоки, эспадрильи и другая крутая обувь на жару

Эспадрильи

1. Эспадрильи Castañer, от 9 296 руб. ; 2. Эспадрильи Manebi, от 5 634 руб. ; 3. Эспадрильи Prada, от 40 500 руб. Уже который год модницы делают ставки на эту необычную обувь. И не зря. Яркие расцветки, мягкая тканевая основа из штапеля, удобная толстая подошва — по этим признакам можно легко опознать эспадрильи. Сочетать их лучше со светлыми или яркими платьями и юбками из легких материалов.

Эспадрильи COLORS OF CALIFORNIA

в Milano Moda, цена: от 5 500 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Эспадрильи COLORS OF CALIFORNIA

в Milano Moda, цена: от 4 200 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Шлепанцы

1. Шлепанцы MSGM, от 7 746 руб. ; 2. Шлепанцы Bottega Veneta, от 32 217 руб. ;

3. Шлепанцы Suecomma Bonnie, от 26 618 руб. Раньше над обладателями шлепанцев ехидно посмеивались, особенно над теми, кто разгуливал в них по улицам города. Теперь настало время присоединиться к числу смельчаков: покупаем самые необычные или ультраминималистичные модели, чтобы покорять городское пространство.

Сланцы из атласа CORSOCOMO,

цена: от 3 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Сланцы из денима CORSOCOMO,

цена: от 3 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Мюли с открытым мыском

1. Мюли Marni, от 24 465 руб. ; 2. Мюли Dolce&Gabbana, от 64 000 руб. ; 3. Мюли Aquazzura, от 44 700 руб. Мюли на каблуке представлены в самых разных цветах, тканях и стилях — выбираем максимально интересные варианты и миксуем их с джинсами или комбинезоном в актуальном пижамном стиле. Обязательно отдаем предпочтение мюли с открытым мыском — лето все-таки. Босоножки

1. Босоножки Dolce & Gabbana, от 72 500 руб. ; 2. Босоножки Fendi, от 62 500 руб. ;

3. Босоножки Laurence Dacade, от 65 865 руб. Изящные босоножки на мини-каблуке или устойчивой платформе — идеальный вариант для летнего сезона. Рекомендуем купить максимально открытые модели. Яркие босоножки прекрасно впишутся в комплект с пестрым платьем или с рваной джинсовкой или с толстовкой и джинсами.

Женские босоножки El Tempo, цена: от 4 941 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04​

Женские босоножки El Tempo, цена: от 4 491 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04​

Ugly shoes

1. Сандалии Birkenstock, от 2 485 руб. ; 2. Сандалии Birkenstock, от 4 226 руб. ;

3. Сандалии White Mountaineering, от 24 546 руб. Как бы странно это ни звучало, но любой наряд с ugly shoes смотрится круче и эффектнее. К тому же в сандалиях намного удобнее на работе и на прогулке: не придется париться в закрытых туфлях или мокасинах.

Сандалии из неопрена CORSOCOMO,

цена: от 3 400 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Сандалии из неопрена CORSOCOMO,

цена: от 3 400 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Аквасоки

1. Аквасоки Adidas, от 2 990 руб. ; 2. Аквасоки Adidas, от 1 990 руб. ; 3. Аквасоки Joss, от 899 руб. Сугубо пляжная обувь — резиновые тапочки, защищающие ноги от ранений о кораллы или камни. В эпоху моды на все странное и по-хорошему уродливое аквасоки могут пригодиться в повседневном комплекте, но, сами понимаете, мягкая форма и подошва — не лучший вариант для городской среды. Создаем стильный летний образ:

10 главных модных трендов 5 летних трендов в обуви 5 образов с кроссовками