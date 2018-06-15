Декорируем купальник: 5 мастер-классов плюс видео

1. Украшаем купальник фестонами: мастер-класс

Фото: apairandasparediy.com Купальник, украшенный фестонами, — один из трендов пляжной моды этого сезона. Превратить обычное бикини в модное можно довольно просто, использовав специальную тесьму.

Вам потребуется:

Фото: apairandasparediy.com — простой купальник;

— широкая тесьма типа «змейка» (вы можете использовать тесьму того же цвета, что и купальник, как в этом примере, или контрастную — эффект будет немного иным);

— булавки;

— ножницы;

— иголка и нитки.

1. Приложив тесьму к сторонам верха купальника, отмерьте нужную длину и отрежьте, добавив небольшой запас.

Фото: apairandasparediy.com 2. Начните прикалывать тесьму булавками к тем сторонам купальника, которые вы собираетесь украсить. Прикалывайте тесьму с изнанки так, чтобы снаружи выглядывали будущие фестоны. Оставьте с каждого края небольшой кусочек тесьмы, чтобы потом подвернуть и обработать его.

Фото: apairandasparediy.com 3. Приколите тесьму ко всем нужным деталям купальника, обращая внимание на то, чтобы не стянуть эластичные края деталей.

Фото: apairandasparediy.com 4. Воспользовавшись ниткой с иголкой, пришейте вручную с изнанки тесьму к купальнику. Используйте шов «назад иголку», чтобы он был достаточно эластичным. Готово.

Фото: apairandasparediy.com 2. Украшаем купальник рюшами: мастер-класс

Фото: lovemaegan.com Рюши и оборки — ещё одна модная деталь, способная преобразить обычный купальник. Обратите внимание на то, что оборки, где бы они ни были пришиты, становятся акцентом, плюс — добавляют части тела, на которой расположены, объёма и выразительности.

Вам потребуется:

Фото: lovemaegan.com — купальник;

— ненужные трусики от другого купальника (ткань может быть такой же, как и у купальника, который вы собираетесь украшать, или иной по цвету или фактуре);

— ножницы;

— булавки;

— нитки и иголка.

1. Отрежьте у ненужных трусиков тесёмки и обрежьте швы. У вас получится две детали.

Фото: lovemaegan.com 2. Сложите две получившиеся детали и выкроите из них оборки, как показано на фото. Повторите с второй стороны — у вас должно получиться 4 оборки, 2 поуже и 2 пошире.

Фото: lovemaegan.com 3. Сколите оборки булавками, как показано на фото, и присоберите.

lovemaegan.com 4. Присборенные рюши приколите к купальнику и пришейте вручную.

Фото: lovemaegan.com 3. Декорируем бикини тесьмой с помпончиками: мастер-класс

Фото: apairandasparediy.com Очень простой декор, превращающий обычный купальник в очаровательный и задорный, — украшение его тесьмой с маленькими помпонами.

Вам потребуется:

Фото: apairandasparediy.com — простой купальник;

— тесьма с помпонами;

— ножницы;

— булавки;

— иголка;

— нитки в цвет тесьмы.

1. Раложите трусики от купальника на рабочей поверхности и, приложив к поясу тесьму, определите, какая длина вам понадобится (добавьте немного для того, чтобы потом подвернуть и обработать край тесьмы).

Фото: apairandasparediy.com 2. Приколите тесьму булавками там, где вы будете её пришивать. Располагайте тесьму достаточно свободно, так, чтобы потом она не стягивала изделие.

Фото: apairandasparediy.com 3. Кончики тесьмы подверните и тоже заколите булавкой.

Фото: apairandasparediy.com 4. Вручную швом «назад иголку» аккуратно пришейте тесьму к купальнику.

Фото: apairandasparediy.com 5. По той же технологии украсьте тесьмой лиф купальника. Готово.

Фото: apairandasparediy.com 4. Украшаем купальник бахромой: мастер-класс

Фото: gina-michele.com В роли детали, привлекающей внимание, бахрома работает ещё сильнее, чем оборки и рюши. Так что если вам хочется сделать ваш купальник необычным, визуально добавить объёма там, где он не помешает, подчеркнуть фигуру, бахрома — один из лучших вариантов.

Вам потребуется:

— купальник;

— ткань для бахромы (оптимально — специальная ткань для купальников: полиэстр с лайкрой, бифлекс и т.д.);

— портновские острые ножницы;

— булавки;

— иголка и нитки, если вы будете шить вручную, или швейная машина и нитки, если предпочитаете шить на машине.

1. Выкроите деталь бахромы. Для этого разложите ткань на рабочей поверхности, сверху положите расправленную деталь бикини, как показано на фото, и продлите линии детали бикини до нужной длины. Повторите для второй детали бикини.

Фото: gina-michele.com 2. Аккуратно разрежьте выкроенные детали на полоски бахромы, как показано на фото.

Фото: gina-michele.com 3. Пришейте бахрому к лифу купальника.

Фото: gina-michele.com 5. Украшаем купальник шнуровкой: мастер-класс

Фото: apairandasparediy.com Такой шнуровкой можно украсить закрытый купальник сзади, а открытый — на лифе спереди.

Вам потребуется:

— купальник;

— люверсы;

— шнурок;

— молоток для установки люверсов;

— карандаш для ткани — для разметки;

— ножницы.

1. Наметьте места расположения люверсов.

Фото: apairandasparediy.com 2. Ножницами вырежьте дырочки по размеру люверсов.

Фото: apairandasparediy.com 3. Установите люверсы, воспользовавшись молотком.

Фото: apairandasparediy.com 4. Проденьте в отверстия шнурок. Готово!

Фото: apairandasparediy.com Напоследок — видео с ещё тремя способами украшения купальника: