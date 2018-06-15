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Декорируем купальник: 5 мастер-классов плюс видео
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Декорируем купальник: 5 мастер-классов плюс видео 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
1. Украшаем купальник фестонами: мастер-класс
Фото: apairandasparediy.com  Купальник, украшенный фестонами, — один из трендов пляжной моды этого сезона. Превратить обычное бикини в модное можно довольно просто, использовав специальную тесьму.
Вам потребуется:
Фото: apairandasparediy.com  — простой купальник;
— широкая тесьма типа «змейка» (вы можете использовать тесьму того же цвета, что и купальник, как в этом примере, или контрастную — эффект будет немного иным);
— булавки;
— ножницы;
— иголка и нитки.
1. Приложив тесьму к сторонам верха купальника, отмерьте нужную длину и отрежьте, добавив небольшой запас.
Фото: apairandasparediy.com  2. Начните прикалывать тесьму булавками к тем сторонам купальника, которые вы собираетесь украсить. Прикалывайте тесьму с изнанки так, чтобы снаружи выглядывали будущие фестоны. Оставьте с каждого края небольшой кусочек тесьмы, чтобы потом подвернуть и обработать его.
Фото: apairandasparediy.com  3. Приколите тесьму ко всем нужным деталям купальника, обращая внимание на то, чтобы не стянуть эластичные края деталей.
Фото: apairandasparediy.com  4. Воспользовавшись ниткой с иголкой, пришейте вручную с изнанки тесьму к купальнику. Используйте шов «назад иголку», чтобы он был достаточно эластичным. Готово.
Фото: apairandasparediy.com  2. Украшаем купальник рюшами: мастер-класс
Фото: lovemaegan.com  Рюши и оборки — ещё одна модная деталь, способная преобразить обычный купальник. Обратите внимание на то, что оборки, где бы они ни были пришиты, становятся акцентом, плюс — добавляют части тела, на которой расположены, объёма и выразительности.
Вам потребуется:
Фото: lovemaegan.com  — купальник;
— ненужные трусики от другого купальника (ткань может быть такой же, как и у купальника, который вы собираетесь украшать, или иной по цвету или фактуре);
— ножницы;
— булавки;
— нитки и иголка.
1. Отрежьте у ненужных трусиков тесёмки и обрежьте швы. У вас получится две детали.
Фото: lovemaegan.com  2. Сложите две получившиеся детали и выкроите из них оборки, как показано на фото. Повторите с второй стороны — у вас должно получиться 4 оборки, 2 поуже и 2 пошире.
Фото: lovemaegan.com  3. Сколите оборки булавками, как показано на фото, и присоберите.
lovemaegan.com  4. Присборенные рюши приколите к купальнику и пришейте вручную.
Фото: lovemaegan.com  3. Декорируем бикини тесьмой с помпончиками: мастер-класс
Фото: apairandasparediy.com  Очень простой декор, превращающий обычный купальник в очаровательный и задорный, — украшение его тесьмой с маленькими помпонами.
Вам потребуется:
Фото: apairandasparediy.com  — простой купальник;
— тесьма с помпонами;
— ножницы;
— булавки;
— иголка;
— нитки в цвет тесьмы.
1. Раложите трусики от купальника на рабочей поверхности и, приложив к поясу тесьму, определите, какая длина вам понадобится (добавьте немного для того, чтобы потом подвернуть и обработать край тесьмы).
Фото: apairandasparediy.com  2. Приколите тесьму булавками там, где вы будете её пришивать. Располагайте тесьму достаточно свободно, так, чтобы потом она не стягивала изделие.
Фото: apairandasparediy.com  3. Кончики тесьмы подверните и тоже заколите булавкой.
Фото: apairandasparediy.com  4. Вручную швом «назад иголку» аккуратно пришейте тесьму к купальнику.
Фото: apairandasparediy.com  5. По той же технологии украсьте тесьмой лиф купальника. Готово.
Фото: apairandasparediy.com  4. Украшаем купальник бахромой: мастер-класс
Фото: gina-michele.com  В роли детали, привлекающей внимание, бахрома работает ещё сильнее, чем оборки и рюши. Так что если вам хочется сделать ваш купальник необычным, визуально добавить объёма там, где он не помешает, подчеркнуть фигуру, бахрома — один из лучших вариантов.
Вам потребуется:
— купальник;
— ткань для бахромы (оптимально — специальная ткань для купальников: полиэстр с лайкрой, бифлекс и т.д.);
— портновские острые ножницы;
— булавки;
— иголка и нитки, если вы будете шить вручную, или швейная машина и нитки, если предпочитаете шить на машине.
1. Выкроите деталь бахромы. Для этого разложите ткань на рабочей поверхности, сверху положите расправленную деталь бикини, как показано на фото, и продлите линии детали бикини до нужной длины. Повторите для второй детали бикини.
Фото: gina-michele.com  2. Аккуратно разрежьте выкроенные детали на полоски бахромы, как показано на фото.
Фото: gina-michele.com  3. Пришейте бахрому к лифу купальника.
Фото: gina-michele.com  5. Украшаем купальник шнуровкой: мастер-класс
Фото: apairandasparediy.com  Такой шнуровкой можно украсить закрытый купальник сзади, а открытый — на лифе спереди.
Вам потребуется:
— купальник;
— люверсы;
— шнурок;
— молоток для установки люверсов;
— карандаш для ткани — для разметки;
— ножницы.
1. Наметьте места расположения люверсов.
Фото: apairandasparediy.com  2. Ножницами вырежьте дырочки по размеру люверсов.
Фото: apairandasparediy.com  3. Установите люверсы, воспользовавшись молотком.
Фото: apairandasparediy.com  4. Проденьте в отверстия шнурок. Готово!
Фото: apairandasparediy.com  Напоследок — видео с ещё тремя способами украшения купальника:
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