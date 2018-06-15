Поработала, можно и отдохнуть. Рианна замечена в ночном клубе Лондона

Кажется, Рианна (30) решила немного расслабиться и отдохнуть от масштабной рекламной кампании фильма «8 подруг Оушена», премьера которого состоялась пару дней назад.

https://www.youtube.com/watch?v=iqkU8B_cJm8

Папарацци подловили певицу у входа в лондонский ночной клуб. Ри-Ри была в черном платье, на каблуках и в объемном бомбере Vetements с капюшоном. Звезда, кстати, была не одна, а с другом и в окружении охраны.

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