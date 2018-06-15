Королева в тельняшке, Глюк’оzа в голом платье: звезды на

Знаменитости приняли участие в морской вечеринке. Соблюсти дресс-код получилось не у всех.

Музыкальный фестиваль «ЖАРА» начнется в Баку только с 26 июля, однако праздник по этому случаю организаторы устроили уже сейчас. Поскольку мероприятие проходило в ресторане интерьер, которого напоминает роскошную яхту, звезды, постарались соблюсти морской стиль и в одежде. Но как оказалось, все его понимают по-своему. Так певица Глюк’оzа пришла на вечеринку в желтом платье и туфлях в тон. Своим принципам певица не изменила и выбрала глубокое декольте, едва прикрывающее грудь, чем явно порадовала мужскую половину гостей.

Беременная Нюша явилась в цветочном комбинезоне и легком зеленом пальто. Видимо в глазах будущей мамы море именно такое. Дарья Пынзарь предпочла тоже не экспериментировать с полосками, они ведь, как известно, полнят и предпочла однотонное белое платья, настолько приталенное и с таким откровенным разрезом на подоле, что простеньким наряд точно не назовешь. Даша продемонстрировала и пышный бюст, и стройные ноги.

Наташа Королева пренебрегать тоном вечеринки не стала, облачилась в брюки с лампасами, тельняшку и даже кулон в морском стиле подобрала.

Наташа Королева

Настасья Самбурская

Кристина Орбакайте

Настасья Самбурская и Глюк’оzа Григорий Лепс с супругой

Николай Басков

Организатор фестиваля Эмин Агаларов с Кристиной Орбакайте

Яна Чурикова

9 звезд, которые стали известны после пластики

Сладкая мода: звезды и их платья-пирожные

Читайте также: