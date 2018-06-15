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Королева в тельняшке, Глюк’оzа в голом платье: звезды на
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Королева в тельняшке, Глюк’оzа в голом платье: звезды на 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Знаменитости приняли участие в морской вечеринке. Соблюсти дресс-код получилось не у всех.
Музыкальный фестиваль «ЖАРА» начнется в Баку только с 26 июля, однако праздник по этому случаю организаторы устроили уже сейчас. Поскольку мероприятие проходило в ресторане интерьер, которого напоминает роскошную яхту, звезды, постарались соблюсти морской стиль и в одежде. Но как оказалось, все его понимают по-своему. Так певица Глюк’оzа пришла на вечеринку в желтом платье и туфлях в тон. Своим принципам певица не изменила и выбрала глубокое декольте, едва прикрывающее грудь, чем явно порадовала мужскую половину гостей.
Беременная Нюша явилась в цветочном комбинезоне и легком зеленом пальто. Видимо в глазах будущей мамы море именно такое. Дарья Пынзарь предпочла тоже не экспериментировать с полосками, они ведь, как известно, полнят и предпочла однотонное белое платья, настолько приталенное и с таким откровенным разрезом на подоле, что простеньким наряд точно не назовешь. Даша продемонстрировала и пышный бюст, и стройные ноги.
Наташа Королева пренебрегать тоном вечеринки не стала, облачилась в брюки с лампасами, тельняшку и даже кулон в морском стиле подобрала.
Настасья Самбурская тоже не испугалась полоски и даже шелкового халата. Поддержали моряков и Григорий Лепс с супругой Анной. А Кристина Орбакайте обыграла дресс-код укороченным пиджаком в полоску и брюками со стрелками. Кто постарался лучше всех, так это Николай Басков, певец пришел в ярком синем пиджаке, расшитом желтыми якорями.
Наташа Королева
Настасья Самбурская
Кристина Орбакайте
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Настасья Самбурская и Глюк’оzа  Григорий Лепс с супругой
Николай Басков
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Денис Клявер с супругой
Организатор фестиваля Эмин Агаларов с Кристиной Орбакайте
Яна Чурикова
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