Драпировки, коралловый хлопок и названия кораблей в лукбуке Walk of Shame 

Бренд Walk of Shame представил новую коллекцию сезона Resort 2019. В основе выбора цвета для вещей коллекции — одежда индийских монахов брахмачари, в которой традиционно используют разные оттенки кораллового. Также в коллекции есть отсылки к европейскому средневековому костюму — драпировки и корсетная шнуровка, как на верхних платьях XIV века. Не случайно появилась и надпись «Mercy» на футболках и свитшотах: референсом стала коллекция фотографий молодого башкирского художника Тимура Ахметова, собирающего названия лодок и кораблей. Лукбук снял фотограф Данил Головкин.