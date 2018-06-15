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Драпировки, коралловый хлопок и названия кораблей в лукбуке Walk of Shame
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Драпировки, коралловый хлопок и названия кораблей в лукбуке Walk of Shame 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Бренд Walk of Shame представил новую коллекцию сезона Resort 2019. В основе выбора цвета для вещей коллекции — одежда индийских монахов брахмачари, в которой традиционно используют разные оттенки кораллового. Также в коллекции есть отсылки к европейскому средневековому костюму — драпировки и корсетная шнуровка, как на верхних платьях XIV века. Не случайно появилась и надпись «Mercy» на футболках и свитшотах: референсом стала коллекция фотографий молодого башкирского художника Тимура Ахметова, собирающего названия лодок и кораблей. Лукбук снял фотограф Данил Головкин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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