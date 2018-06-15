Ещё
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Далее:
Читайте также:
Ещё
Юная жена Краско: от семьи осталось одно название
Юная жена Краско: от семьи осталось одно название

Актрисы перестали оголяться из страха домогательств 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards многие знаменитости пришли в длинных закрытых платьях. Об этом сообщает Daily Mail.
Среди них оказались Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Рэйчел Вайс, Эмили Блант и другие звезды, которые обычно появляются на подобных событиях в более открытой одежде.
Журналисты издания сравнили два наряда Маллиган. В ноябре 2017 года актрису сфотографировали на церемонии Governors Awards в бордовом платье без рукавов и с глубоким декольте. Однако на этот раз она предпочла полностью закрыть руки и грудь, надев макси-платье с цветочным принтом.
Тенденция избегать откровенных нарядов появилась у знаменитостей под влиянием флешмоба MeToo, поддерживающего жертв насилия и харрасмента. «Мода — это показатель тона и настроения общества. Движение MeToo широко распространилось. Женская одежда стала намного скромнее и сдержаннее», — прокомментировал тренд стилист и дизайнер Лукас Армитаж (Lucas Armitage).
В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная жена Краско: от семьи осталось одно название29
Не показалось: приличная обнаженка22
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место47
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис14
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение