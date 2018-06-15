Барбара Палвин стала лицом нового аромата Nina Ricci

Какими нотами раскрывается новая композиция и почему ее амбассадором стала венгерская топ-модель?

В этом сезоне к легендарным ароматам бренда Nina и Luna присоединилась новая композиция Bella, которую будет представлять венгерская топ-модель Барбара Палвин

Она отлично вписалась в семью модного Дома, где аромат Nina представляет модель Эстелла Бурсма, а парфюм Luna — ее коллега Соня Бен Аммар. Каждая из трех девушек обладает неповторимой красотой и индивидуальностью, которые как нельзя лучше раскрывают аккорды ароматов и неклассические сочетания нот.

Аромат Bella — синтез двух предыдущих творений парфюмеров марки. Он вобрал в себя сладкие ноты ириски и яблока, которые мы так любим в аромате Nina, но раскрывается аккордами ненавязчивой, но манящей карамели — это узнаваемый фирменный стиль парфюма Luna.

У новой композиции прослеживается собственная индивидуальность — он обещает быть упрямым, но не резким, сладким, но свежим, наделенным ярким характером, как и сама Барара.

Будем следить за новостями!

Текст: Анна Бонд